Solidão afeta a saúde cardiovascular? Entenda quais os riscos para o coração

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Perla Ribeiro
Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:39
Um estudo recente, realizado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em colaboração com cientistas chineses, revela que pessoas socialmente isoladas enfrentam riscos elevados de infarto, diabetes tipo 2 e outras complicações de saúde. A pesquisa foi publicada na renomada revista científica Nature Human Behaviour.
O estudo analisou cerca de 42 mil britânicos e revelou que o isolamento social está relacionado ao aumento de proteínas no sangue, como a ADM e ASGR1, que afetam a saúde cardiovascular e aumentam o risco de doenças graves, como diabetes tipo 2. A ADM, ligada ao estresse e à oxitocina, foi associada a alterações no cérebro e risco de morte precoce. A ASGR1 está relacionada ao aumento do colesterol e doenças cardíacas, destacando a importância das interações sociais para a saúde física e mental.
Cuidados com coração
Apesar de o cérebro ser o órgão responsável pela “produção” das emoções, o coração é um dos que mais sofre os seus impactos, por isso, problemas mentais e emocionais podem ter um efeito mais intenso na saúde cardíaca. De acordo com o médico cardiologista Roberto Yano, a saúde mental está intimamente ligada à saúde física.
"A saúde mental está diretamente ligada à saúde do coração, não apenas em relação à solidão, como indicado neste estudo, mas também a outras questões mentais, como ansiedade, depressão e, especialmente, o estresse crônico”, alerta o especialista . Ele orienta ainda que, ter equilíbrio emocional e viver em um ambiente social saudável é um fator protetor contra várias doenças, tanto do coração e saúde cardiovascular, quanto da saúde em geral.