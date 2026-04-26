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Solidão afeta a saúde cardiovascular? Entenda quais os riscos para o coração

A saúde mental está intimamente relacionada com a saúde física, em especial a saúde do coração

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:39

Solidão aumenta o risco de a pessoa adoecer e morrer
Solidão afeta a saúde cardiovascular? Entenda quais os riscos para o coração Crédito: Shutterstock

Um estudo recente, realizado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em colaboração com cientistas chineses, revela que pessoas socialmente isoladas enfrentam riscos elevados de infarto, diabetes tipo 2 e outras complicações de saúde. A pesquisa foi publicada na renomada revista científica Nature Human Behaviour.

O estudo analisou cerca de 42 mil britânicos e revelou que o isolamento social está relacionado ao aumento de proteínas no sangue, como a ADM e ASGR1, que afetam a saúde cardiovascular e aumentam o risco de doenças graves, como diabetes tipo 2. A ADM, ligada ao estresse e à oxitocina, foi associada a alterações no cérebro e risco de morte precoce. A ASGR1 está relacionada ao aumento do colesterol e doenças cardíacas, destacando a importância das interações sociais para a saúde física e mental.

Cuidados com coração

É preciso ter atenção às dores por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
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É preciso ter atenção às dores por Shutterstock

Apesar de o cérebro ser o órgão responsável pela “produção” das emoções, o coração é um dos que mais sofre os seus impactos, por isso, problemas mentais e emocionais podem ter um efeito mais intenso na saúde cardíaca. De acordo com o médico cardiologista Roberto Yano, a saúde mental está intimamente ligada à saúde física.

"A saúde mental está diretamente ligada à saúde do coração, não apenas em relação à solidão, como indicado neste estudo, mas também a outras questões mentais, como ansiedade, depressão e, especialmente, o estresse crônico”, alerta o especialista . Ele orienta ainda que, ter equilíbrio emocional e viver em um ambiente social saudável é um fator protetor contra várias doenças, tanto do coração e saúde cardiovascular, quanto da saúde em geral.

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