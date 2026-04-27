Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas

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Esther Morais
Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:41
Em construção no litoral norte da Bahia, o Hot Park Costa do Sauípe divulgou duas novas atrações do futuro parque aquático. A previsão é que a inauguração aconteça no fim de 2027.
Entre as novidades, está uma área infantil pensada especialmente para famílias. O espaço reunirá “mini ícones” voltados ao público infantil, permitindo que crianças menores vivenciem experiências em toboáguas inspirados nas principais atrações do parque, mas em versões adaptadas.
Hot Park Bahia
O empreendimento também contará com uma loja temática localizada na praça central. A estrutura terá formato de barco, remetendo ao fundo do mar, ao litoral e ao ambiente praiano da Costa do Sauípe.
Além das novidades anunciadas, o parque já havia divulgado outras atrações, como um rio lento inspirado no modelo Lazy River do Hot Park Rio Quente. A proposta é retratar a viagem das tartarugas-marinhas ao redor do mundo e os desafios enfrentados, como predadores e impactos da ação humana.
Ao longo das atrações, o público acompanhará a jornada de Marina, uma tartaruga-verde marinha integrante da Turminha da Zooeira, grupo de personagens criados pela Aviva que representam animais da fauna brasileira.