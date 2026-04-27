DIVERSÃO PARA FAMÍLIA

Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas

Empreendimento deve ser inaugurado em 2027

Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:41

Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas Crédito: Divulgação

Em construção no litoral norte da Bahia, o Hot Park Costa do Sauípe divulgou duas novas atrações do futuro parque aquático. A previsão é que a inauguração aconteça no fim de 2027.

Entre as novidades, está uma área infantil pensada especialmente para famílias. O espaço reunirá “mini ícones” voltados ao público infantil, permitindo que crianças menores vivenciem experiências em toboáguas inspirados nas principais atrações do parque, mas em versões adaptadas.

Hot Park Bahia 1 de 4

O empreendimento também contará com uma loja temática localizada na praça central. A estrutura terá formato de barco, remetendo ao fundo do mar, ao litoral e ao ambiente praiano da Costa do Sauípe.

Além das novidades anunciadas, o parque já havia divulgado outras atrações, como um rio lento inspirado no modelo Lazy River do Hot Park Rio Quente. A proposta é retratar a viagem das tartarugas-marinhas ao redor do mundo e os desafios enfrentados, como predadores e impactos da ação humana.