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Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas

Empreendimento deve ser inaugurado em 2027

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10:41

Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas
Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas Crédito: Divulgação

Em construção no litoral norte da Bahia, o Hot Park Costa do Sauípe divulgou duas novas atrações do futuro parque aquático. A previsão é que a inauguração aconteça no fim de 2027.

Entre as novidades, está uma área infantil pensada especialmente para famílias. O espaço reunirá “mini ícones” voltados ao público infantil, permitindo que crianças menores vivenciem experiências em toboáguas inspirados nas principais atrações do parque, mas em versões adaptadas.

Hot Park Bahia

Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas por Divulgação
Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas por Divulgação
Hot Park Costa do Sauípe por divulgação
Obras do Hot Park por Yan Inácio/CORREIO
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Novo parque aquático da Bahia, Hot Park divulga duas atrações inéditas por Divulgação

O empreendimento também contará com uma loja temática localizada na praça central. A estrutura terá formato de barco, remetendo ao fundo do mar, ao litoral e ao ambiente praiano da Costa do Sauípe.

Além das novidades anunciadas, o parque já havia divulgado outras atrações, como um rio lento inspirado no modelo Lazy River do Hot Park Rio Quente. A proposta é retratar a viagem das tartarugas-marinhas ao redor do mundo e os desafios enfrentados, como predadores e impactos da ação humana.

Ao longo das atrações, o público acompanhará a jornada de Marina, uma tartaruga-verde marinha integrante da Turminha da Zooeira, grupo de personagens criados pela Aviva que representam animais da fauna brasileira.

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hot Park Bahia

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