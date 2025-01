OPORTUNIDADE

Novo parque aquático de Sauípe vai gerar mil vagas de emprego; saiba mais

Empreendimento será lançado em 2027

O Hot Park, parque aquático de grande porte na Costa do Sauípe, vai gerar cerca de mil vagas de empregos diretos. O empreendimento será lançado em 2027 e as vagas serão anunciadas seis meses antes da inauguração do local, segundo o CEO da Aviva, empresa responsável pelo empreendimento, Alessandro Cunha. >

O Hot Park terá dois restaurantes, com hambúrguer, pizza e carne no cardápio. Nas atrações, haverá cinco setores temáticos. O parque tem uma parceria com o Projeto Tamar e vai abordar circuitos sobre a vida marinha. Por isso, cada parte local terá um subtema. Um deles será o setor dos "predadores", com brinquedos mais radicais. Serão mais de 20 atrações, tendo oito toboáguas e boias tamanho família, para quatro pessoas.>

Os ingressos serão vendidos três meses antes da abertura do Hot Park. Haverá três formas de entrada: day use (o valor ainda não foi divulgado e o consumo não está incluso no bilhete), passaporte (com serviços ilimitados e liberados para a família em até 15 anos, no preço de R$ 30 mil) e trânsito livre para quem está hospedado em algum dos hotéis da Costa do Sauípe. A expectativa é que haja 1,2 milhão de passantes no parque no primeiro ano.>