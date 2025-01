LAZER

Toboágua, boia tamanho família e mais: veja as atrações e custos do novo parque aquático da Bahia

Hot Park vai inaugurar na Costa do Sauipe e terá day use

Esther Morais

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 02:00

Resort em Costa do Sauípe; parque ainda está em construção Crédito: Divulgação

Prepara a criançada que a Bahia vai ganhar um parque aquático de grande porte em breve. O Hot Park estará situado na Costa do Sauípe, no Litoral Norte, e terá 20 atrações, com mais de oito toboáguas, boias para até quatro pessoas - tamanho família - e piscinas para todas as idades. A previsão é que o empreendimento seja entregue em 2027, mas as obras já começaram. >

O espaço ainda terá dois restaurantes, com opções como hambúrguer, pizza e carnes. Haverá três formas de entrada: day use (o valor ainda não foi divulgado e o consumo não está incluso no bilhete), passaporte (com serviços ilimitados e liberados para a família em até 15 anos, no preço de R$ 30 mil) e trânsito livre para quem está hospedado em algum dos hotéis do resort. A expectativa é que haja 1,2 milhão de passantes no parque no primeiro ano.>

O Hot Park Baía das Tartarugas será temático e terá cinco divisões. Uma das áreas, por exemplo, vai ser o setor dos “predadores”, em que os brinquedos serão mais radicais. O circuito vai contar a história de uma tartaruga-marinha e vai ensinar para as crianças sobre a vida no mar. A empresa fechou uma parceria com o Projeto Tamar. >

A reportagem do CORREIO visitou o local nesta quinta-feira (23). A área ainda está em fase de terraplanagem e a previsão do investimento é de R$ 350 milhões. >