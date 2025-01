HOSPEDAGEM

Costa do Sauipe: conheça hotel reinaugurado com 200 quartos e all inclusive

Complexo hoteleiro é um dos principais do Brasil e possui quatro prédios

Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 20:01

Hotel Sol: reaberto no domingo totalmente reformado Crédito: Esther Morais/ CORREIO

Com all inclusive, piscina com borda inclinada e mais de 200 quartos, o hotel Sol - um dos quatro prédios do resort Costa do Sauípe - agora é Grand Premium. Isso significa que o local oferece um padrão de qualidade superior, com serviços exclusivos. Para isso, o espaço precisou passar por uma reforma e foi reinaugurado no último domingo (19). >

A reportagem do CORREIO visitou nesta quinta-feira (23) o local e o Brisa Grand Premium, que também faz parte do complexo. O empreendimento ainda tem mais dois hotéis: o Mar e o Terra. >

Segundo o CEO da Aviva, dona do empreendimento, Alessandro Cunha, os hotéis com o selo Grand Premium chamam maior atenção dos hóspedes. O Brisa, por exemplo, chegou a 80% de ocupação em 2024. >

A renovação custou R$ 89 milhões. “O hotel praticamente foi refeito. Toda parte de tubulações foi refeita. Tinha várias patologias, todas elas foram corrigidas”, contou o CEO. >

“Mudamos a infraestrutura para ganhar mais eficiência e adequar às regras de consumo energético e de água, além das mudanças áreas de lazer. As piscina foram refeitas 100%. A área comum foi toda demolida”, detalhou. >

O espaço conta com uma arquitetura imponente e clássica. No espaço há um lobby bar, piscina com borda inclinada, ampliação do restaurante do local, o Tabuleiro, e que agora interage com o ambiente da piscina. >

Área do Hotel Sol, no resort Costa do Sauipe Crédito: Esther Morais/ CORREIO

Há ainda cozinha para pizza, grelhados em fogo alto, hambúrguer, petiscos, saladas e pokes. O restaurante serve café da manhã, almoço e janta. Parte dos apartamentos tem varanda.>

A previsão é que haja um investimento de R$ 1,2 bilhão na rede de hotéis até 2028, contando a partir do ano passado. Ainda há o plano de que, em 2025, o Hotel Mar seja reformulado. Em 2026, haverá a criação de uma central de distribuição de alimentos. Em 2027, o Hotel Terra será renovado, junto com o lançamento do parque aquático Hot Park. >