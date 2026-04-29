Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (30)

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:39
O Sindicato dos Rodoviários de Salvador emitiu um comunicado sobre a realização de assembleias com os trabalhadores nas primeiras horas de quinta-feira (30). Segundo a entidade, a expectativa é que ocorra atraso na saída dos ônibus na capital. A previsão de duração das assembleias não foi informada.
De acordo com o sindicato, a categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação até então. A principal delas é o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período.
Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.
"O Sindicato dos Rodoviários informa, em respeito à população, aos usuários do transporte público e à imprensa, que realizará assembleias com os trabalhadores nas primeiras horas da próxima quinta-feira (30), em algumas portas de garagens.
A categoria está em Campanha Salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem qualquer avanço nas pautas de reivindicação.
Entre os principais pontos estão o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período, além de outras demandas construídas coletivamente pelos trabalhadores.
Outro fator determinante para a realização do movimento é a preocupação com a saúde da categoria, que vem sendo diretamente afetada pelas jornadas de trabalho excessivas. Essa prática contraria a nova NR-1, norma que reforça a obrigatoriedade das empresas em identificar, avaliar e prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
Os rodoviários reivindicam a implementação da jornada de 6 horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias, que hoje comprometem até mesmo a realização de necessidades fisiológicas básicas durante o expediente.
O Sindicato reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos da categoria e seguirá firme na luta por melhores condições de trabalho, respeito e dignidade".