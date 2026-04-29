MOBILIDADE

Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (30)

Assembleias com os trabalhadores serão realizadas em garagens da capital

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:39

Veja o que diz a entidade Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador emitiu um comunicado sobre a realização de assembleias com os trabalhadores nas primeiras horas de quinta-feira (30). Segundo a entidade, a expectativa é que ocorra atraso na saída dos ônibus na capital. A previsão de duração das assembleias não foi informada.

De acordo com o sindicato, a categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação até então. A principal delas é o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período.

Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.



Veja abaixo o comunicado completo

"O Sindicato dos Rodoviários informa, em respeito à população, aos usuários do transporte público e à imprensa, que realizará assembleias com os trabalhadores nas primeiras horas da próxima quinta-feira (30), em algumas portas de garagens.

A categoria está em Campanha Salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem qualquer avanço nas pautas de reivindicação.

Entre os principais pontos estão o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período, além de outras demandas construídas coletivamente pelos trabalhadores.

Outro fator determinante para a realização do movimento é a preocupação com a saúde da categoria, que vem sendo diretamente afetada pelas jornadas de trabalho excessivas. Essa prática contraria a nova NR-1, norma que reforça a obrigatoriedade das empresas em identificar, avaliar e prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Os rodoviários reivindicam a implementação da jornada de 6 horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias, que hoje comprometem até mesmo a realização de necessidades fisiológicas básicas durante o expediente.