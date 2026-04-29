CRIME

'BBB do tráfico': nove câmeras instaladas por criminosos são removidas em bairro de Salvador

Ação foi realizada pela polícia nesta quarta-feira (29)

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:28

Câmeras são retiradas de bairro em Salvador Crédito: Divulgação

Nove câmeras instaladas por criminosos foram localizadas e removidas no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, nesta quarta-feira (29). Segundo a polícia, os equipamentos integravam uma rede de videomonitoramento usada por uma facção com atuação na localidade.

A retirada das câmeras foi realizada após reunião de levantamento entre equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e das Rondas Especiais (Rondesp/Atlântico). A investigação teve início após denúncias anônimas sobre a atuação de criminosos que realizavam o monitoramento das ações policiais no bairro.

Cerca 40 policiais participaram da ação. Um simulacro de arma foi apreendido durante a ação integrada realizada pelas polícias Civil e Militar da Bahia.

O delegado Ernandes Júnior, diretor do Denarc, detalhou a ação. “Com base nessas reuniões, conseguimos levantar a possível localização desses equipamentos e, na data de hoje, realizamos incursões e logramos êxito na identificação desses equipamentos de videomonitoramento", falou.