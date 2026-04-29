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Vigilante é morto a tiros em avenida movimentada de Salvador

Suspeito ainda não foram identificados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:03

Polícia Civil
Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem identificado como Rick Andrade da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador, nesta quarta-feira (29). O vigilante foi executado a tiros, segundo informações da polícia. 

Policiais da 16º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram chamados para a ocorrência por populares e encontraram o corpo de Rick. O local foi isolado e os militares acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A corporação informou que o policiamento foi reforçado na localidade. 

A morte foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. Até a tarde desta quarta-feira (29), a polícia não confirmou se suspeitos foram localizados. 

Segundo a TV Bahia, os pertences de Rick não foram levados pelos suspeitos, o que descarta a possibilidade de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ainda segundo as informações, a vítima trabalhava há cerca de um ano como vigilante em uma empresa de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

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