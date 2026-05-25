Peça inspirada no livro 'A Pediatra' chega a Salvador em julho

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Carol Neves
Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:59
Os atores Debora Lamm e Luis Antônio Fortes chegam a Salvador com o espetáculo A Pediatra, adaptação inédita para o teatro do romance da escritora Andréa Del Fuego, vencedora do Prêmio José Saramago.
As sessões acontecem nos dias 3 e 4 de julho, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos, com valores a partir de R$ 50, estão disponíveis na plataforma Sympla e também na bilheteria do teatro.
Concebida por Inez Viana e Luis Antônio Fortes, a montagem acompanha Cecília, uma pediatra que, apesar da profissão, demonstra rejeição tanto às crianças quanto às mães de seus pacientes. A personagem é retratada como uma mulher cercada de privilégios, marcada pelo elitismo, pela falta de empatia e por uma postura repleta de contradições, fatores que acabam desencadeando conflitos éticos ao longo da trama.
Ao levar o livro de Andréa Del Fuego aos palcos, o espetáculo propõe reflexões sobre temas sociais e comportamentais. Questões como desigualdade de classes, relações de poder, preconceitos culturais, maternidade, aborto, ética profissional e as pressões impostas às mulheres contemporâneas fazem parte da narrativa.
Entre ironia, tensão e crítica social, “A Pediatra” também levanta discussões sobre escolhas profissionais feitas sem identificação pessoal e sobre expectativas sociais relacionadas ao papel feminino. A peça conduz o público por uma história que questiona limites nas relações humanas e dilemas presentes na sociedade atual.