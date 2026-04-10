MAIS SEGURANÇA

Nova encosta é inaugurada após investimentos de R$ 1 milhão em Salvador

A estrutura é construída em solo grampeado e possui cerca de 900 metros² de área

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:49

Contenção de encosta foi inagurada no bairro do Garcia Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Uma nova contenção de encosta foi entregue pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira (10). O equipamento, que garante mais segurança aos moradores, fica localizado na rua Victor Meirelles, no bairro do Garcia. Os investimentos foram de mais de R$ 1 milhão.

A intervenção integra a estratégia da gestão municipal para proteção de áreas de risco contra eventuais deslizamentos de terra, sobretudo durante os períodos de chuva. Além da estabilização da encosta, o serviço inclui melhorias no passeio para ampliar a mobilidade dos pedestres e a instalação de guarda-corpo.

“Chegamos a 584 áreas de risco protegidas em nossa cidade. Governar é elencar prioridades e levar soluções para os problemas da população. Dentro dessa estratégia de prevenção aos desastres naturais, que ocorre durante todo o ano, elaboramos o projeto para essa encosta daqui do Garcia", destacou o prefeito Bruno Reis, durante a entrega. "Uma obra definitiva, ainda com escadaria para melhorar o acesso à comunidade, que vai garantir às pessoas muito mais segurança”, completou.

A Prefeitura já inaugurou outras cinco contenções neste ano. Entre as localidades beneficiadas estão Plataforma, com duas estruturas concluídas, além de Matatu de Brotas, São Marcos e Mirantes de Periperi.

De acordo com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, a obra faz parte das ações preventivas da Operação Chuva, coordenada pela Codesal, em parceria com diversos órgãos municipais.

“Iniciamos a operação no dia 1º de abril. Ela é dividida em duas etapas: a de preparação, com a entrega de obras e trabalhos de proteção que são feitos durante todo o ano para que a cidade fique mais sustentável, resiliente e mais segura para a população. A outra fase é a de resposta e envolve todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) para que, em caso de necessidade ou de situação emergencial, possamos dar resposta à altura e manter a segurança da nossa população”, explicou.