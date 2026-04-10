Nova encosta é inaugurada após investimentos de R$ 1 milhão em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:49
Uma nova contenção de encosta foi entregue pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira (10). O equipamento, que garante mais segurança aos moradores, fica localizado na rua Victor Meirelles, no bairro do Garcia. Os investimentos foram de mais de R$ 1 milhão.
A intervenção integra a estratégia da gestão municipal para proteção de áreas de risco contra eventuais deslizamentos de terra, sobretudo durante os períodos de chuva. Além da estabilização da encosta, o serviço inclui melhorias no passeio para ampliar a mobilidade dos pedestres e a instalação de guarda-corpo.
“Chegamos a 584 áreas de risco protegidas em nossa cidade. Governar é elencar prioridades e levar soluções para os problemas da população. Dentro dessa estratégia de prevenção aos desastres naturais, que ocorre durante todo o ano, elaboramos o projeto para essa encosta daqui do Garcia", destacou o prefeito Bruno Reis, durante a entrega. "Uma obra definitiva, ainda com escadaria para melhorar o acesso à comunidade, que vai garantir às pessoas muito mais segurança”, completou.
A Prefeitura já inaugurou outras cinco contenções neste ano. Entre as localidades beneficiadas estão Plataforma, com duas estruturas concluídas, além de Matatu de Brotas, São Marcos e Mirantes de Periperi.
De acordo com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, a obra faz parte das ações preventivas da Operação Chuva, coordenada pela Codesal, em parceria com diversos órgãos municipais.
“Iniciamos a operação no dia 1º de abril. Ela é dividida em duas etapas: a de preparação, com a entrega de obras e trabalhos de proteção que são feitos durante todo o ano para que a cidade fique mais sustentável, resiliente e mais segura para a população. A outra fase é a de resposta e envolve todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) para que, em caso de necessidade ou de situação emergencial, possamos dar resposta à altura e manter a segurança da nossa população”, explicou.
Ainda segundo o diretor, a capital baiana deve começar a registrar mais chuvas a partir da próxima semana. “Por enquanto, ainda temos um período nebuloso, de sol entre nuvens, com pancadas de chuvas esparsas em virtude dos sistemas meteorológicos que estão atuando em nossa cidade, mas nada que preocupe ainda a nossa população”, acrescentou.