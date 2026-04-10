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Cliente do Santander tem conta encerrada por não ter ‘perfil’ e denuncia preconceito em Salvador

A ativista social Barbára Trindade foi informada sobre o fim da conta através de carta

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:42

Cliente gravou vídeos relatando a situação nesta sexta-feira (10)
Cliente gravou vídeos relatando a situação nesta sexta-feira (10) Crédito: Acervo pessoal

A ativista social Bárbara Trindade, moradora de Salvador, foi surpreendida por uma carta recebida em casa na quinta-feira (9). No documento, o Santander, do qual é cliente há mais de dez anos, informou sobre o encerramento repentino da sua conta corrente. Inicialmente, a baiana acreditou que se tratava de golpe e foi até uma agência. Lá, diz ter sido informada que não tinha mais o "perfil" do banco. 

Na carta, o banco afirma que Bárbara que possui um prazo de até 30 dias para devolver seus cartões e talões de cheque, além de resgatar o saldo existente e aplicações financeiras. "A movimentação da sua conta não está de acordo com os padrões esperados para o seu perfil, o qual é definido a partir das informações cadastrais que você nos forneceu e outras fontes", informou o Santander no documento, datado de 18 de março. 

Cliente foi informada que conta corrente será encerrada

Banco avisou sobre encerramento de conta através de carta por Acervo pessoal
Cliente foi informada que conta corrente será encerrada por Acervo pessoal
Cliente foi informada que conta corrente será encerrada por Acervo pessoal
Cliente foi informada que conta corrente será encerrada por Acervo pessoal
Cliente foi informada que conta corrente será encerrada por Acervo pessoal
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Banco avisou sobre encerramento de conta através de carta por Acervo pessoal

A ativista social relata que possui conta corrente há mais de dez anos, quando começou a trabalhar na Câmara de Vereadores de Salvador, que depositava o salário no banco. Depois, mudou de trabalho e chegou a fazer portabilidade para manter a conta do Santander. Ao receber o documento em casa, Bárbara foi até a agência em Alphaville para conversar com a gerente do banco. A cliente diz que ouviu de funcionários que não teria perfil para ser correntista.

"Eu achei que era um golpe porque nunca imaginei que o banco fosse encerrar a minha conta sem motivo. A gerente disse que eu deveria me contentar porque minha conta seria encerrada por eu não ter mais o 'perfil' do banco", contou Bárbara ao CORREIO. A cliente rebateu e uma discussão teve início na agência, nesta sexta-feira (10). A gerente chegou a acionar a Polícia Militar, mas Bárbara deixou o local antes da chegada dos militares. 

"Se isso não é preconceito, desigualdade social, o que é, então? Eles estão dizendo praticamente que não precisam de quem ganha R$ 5 mil ou R$ 6 mil. Se eles vão encerrar a conta, é um direito deles, mas eu, ao menos, preciso ser informada do por quê isso está acontecendo", afirma Bárbara Trindade. 

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A cliente afirma que vai voltar à agência na semana que vem, dessa vez acompanhada de advogados. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Santander e questionou os motivos que levaram a decisão de encerrar a conta de Bárbara. Não houve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto. 

Em janeiro do ano passado, o Santander decidiu descontinuar o segmento ‘Van Gogh’, que atendia 3,5 milhões de clientes com renda média no país. Com a mudança, a instituição financeira ficou com dois modelos de atendimento aos clientes. Na época, o banco afirmou que 2,5 milhões dos clientes da modalidade extinta seriam remanejados para o Select, voltado para atender correntistas de alta renda com gerentes e consultores de investimento e unidades de atendimento próprias.

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