O QUE É ISSO, RAPAZ?

Motociclista sem habilitação é parado em blitz, perde a cabeça e ateia fogo na própria moto

O caso aconteceu nesta quinta-feira (9), em Feira de Santana

Monique Lobo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:10

Homem ateia fogo na própria moto ao ser parado em blitz Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada surpreendeu policiais militares nesta quinta-feira (9), no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana. Um homem ateou fogo na própria motocicleta após ser abordado em uma blitz.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem tem 45 anos e foi preso em flagrante logo após incendiar a moto. Ele estava sem habilitação e com o licenciamento vencido quando foi parado na blitz.

A Polícia Militar revelou, em informações divulgadas pelo G1, que, ao ser informado que o veículo seria removido, ele reagiu de forma agressiva, retirou a mangueira de combustível e, com um isqueiro, ateou fogo na motocicleta.