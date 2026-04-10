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Motociclista sem habilitação é parado em blitz, perde a cabeça e ateia fogo na própria moto

O caso aconteceu nesta quinta-feira (9), em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:10

Homem ateia fogo na própria moto ao ser parado em blitz
Homem ateia fogo na própria moto ao ser parado em blitz Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada surpreendeu policiais militares nesta quinta-feira (9), no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana. Um homem ateou fogo na própria motocicleta após ser abordado em uma blitz.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem tem 45 anos e foi preso em flagrante logo após incendiar a moto. Ele estava sem habilitação e com o licenciamento vencido quando foi parado na blitz.

A Polícia Militar revelou, em informações divulgadas pelo G1, que, ao ser informado que o veículo seria removido, ele reagiu de forma agressiva, retirou a mangueira de combustível e, com um isqueiro, ateou fogo na motocicleta.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e a moto também. O homem vai responder pela falta de habilitação para dirigir veículo automotor.

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Tags:

Feira de Santana Moto Fogo Blitz Motociclista

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