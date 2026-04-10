Anvisa proíbe lote de dipirona por desvio de qualidade

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:27
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, em publicação no Diário Oficial da União (DOU), o recolhimento de um lote de dipirona monoidratada 500 mg/mL (caixa com 100 ampolas de 2 mL de solução) produzido pela empresa Hypofarma. A medida foi anunciada na última quarta-feira (8).
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A decisão também suspende a comercialização, a distribuição e o uso do lote 24112378 do produto. Segundo a agência, foi confirmado desvio de qualidade devido à presença de material particulado (não dissolvido) estranho à formulação.