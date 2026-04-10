FESTA

Pedro Sampaio, Pablo e Léo Santana são confirmados em micareta na Bahia

Tradicional Micareta de Feira será realizada no mês de novembro

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:55

Pedro Sampaio, Pablo e Léo Santana são atraç~eos confirm Crédito: Divulgação

Entre os dias 19 e 22 de novembro, o circuito Maneca Ferreira recebe mais uma edição da tradicional Micareta de Feira de Santana. Para 2026, já estão confirmadas as atrações Léo Santana, o “Gigante” do pagodão baiano; o carioca Pedro Sampaio, que mistura pop com funk carioca, música eletrônica e reggaeton; e, conforme anunciado na última quarta-feira (8), o cantor Pablo.

A presença de Pablo na grade de atrações amplia a diversidade de ritmos durante a Micareta. A participação do cantor garante um clima de romance e a batida inconfundível do arrocha no circuito da festa, consolidando-se como uma das principais atrações da folia momesca deste ano.

Pablo do Arrocha 1 de 10

O “Rei do Arrocha” se apresentará no circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, em data e horário ainda a serem definidos, assim que a grade completa de atrações for anunciada. A expectativa é que o artista arraste uma multidão de “sofredores” apaixonados, trazendo grandes sucessos de sua carreira e hits que marcaram gerações.

Pedro Sampaio 1 de 10