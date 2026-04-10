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Pedro Sampaio, Pablo e Léo Santana são confirmados em micareta na Bahia

Tradicional Micareta de Feira será realizada no mês de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:55

Pedro Sampaio, Pablo e Léo Santana são atraç~eos confirm
Pedro Sampaio, Pablo e Léo Santana são atraç~eos confirm Crédito: Divulgação

Entre os dias 19 e 22 de novembro, o circuito Maneca Ferreira recebe mais uma edição da tradicional Micareta de Feira de Santana. Para 2026, já estão confirmadas as atrações Léo Santana, o “Gigante” do pagodão baiano; o carioca Pedro Sampaio, que mistura pop com funk carioca, música eletrônica e reggaeton; e, conforme anunciado na última quarta-feira (8), o cantor Pablo.

A presença de Pablo na grade de atrações amplia a diversidade de ritmos durante a Micareta. A participação do cantor garante um clima de romance e a batida inconfundível do arrocha no circuito da festa, consolidando-se como uma das principais atrações da folia momesca deste ano.

Pablo do Arrocha

Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
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Pablo do Arrocha por Reprodução

O “Rei do Arrocha” se apresentará no circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, em data e horário ainda a serem definidos, assim que a grade completa de atrações for anunciada. A expectativa é que o artista arraste uma multidão de “sofredores” apaixonados, trazendo grandes sucessos de sua carreira e hits que marcaram gerações.

Pedro Sampaio

Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação
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Pedro Sampaio celebra a estreia no trio em Salvador por Divulgação

A confirmação de Pablo reforça a pluralidade da Micareta de Feira, que, embora tradicionalmente ligada ao axé, tem aberto cada vez mais espaço para o arrocha e o sertanejo, atendendo a pedidos do público.

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