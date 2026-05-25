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Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó

Transalvador conseguiu desbloquear um dos trechos da via para circulação de veículos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:45

Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó
Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó Crédito: Reprodução

A queda de uma árvore bloqueou completamente o trânsito na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na noite desta segunda-feira (25).

De acordo com informações do Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a árvore caiu nas proximidades do Habib’s por volta das 19h50. Com a queda, a vegetação bloqueou totalmente a via, impedindo a passagem de veículos.

Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó

Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó por Reprodução
Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó por Reprodução
Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó por Reprodução
Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó por Reprodução
Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó por Reprodução
Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó por Reprodução
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Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó por Reprodução

Foi necessário criar desvios para outras vias e liberar uma faixa da avenida para desafogar o trânsito na região. Por volta das 21h30, o fluxo de veículos já seguia quase normalmente.

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) foi acionada para realizar a retirada da árvore, um ipê centenário. “A equipe da Seman já se deslocou para fazer a remoção do vegetal”, informou a pasta.

*Matéria em atualização

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