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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:45
A queda de uma árvore bloqueou completamente o trânsito na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na noite desta segunda-feira (25).
De acordo com informações do Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a árvore caiu nas proximidades do Habib’s por volta das 19h50. Com a queda, a vegetação bloqueou totalmente a via, impedindo a passagem de veículos.
Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó
Foi necessário criar desvios para outras vias e liberar uma faixa da avenida para desafogar o trânsito na região. Por volta das 21h30, o fluxo de veículos já seguia quase normalmente.
A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) foi acionada para realizar a retirada da árvore, um ipê centenário. “A equipe da Seman já se deslocou para fazer a remoção do vegetal”, informou a pasta.
*Matéria em atualização