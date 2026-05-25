SALVADOR

Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó

Transalvador conseguiu desbloquear um dos trechos da via para circulação de veículos

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:45

Árvore cai e bloqueia trânsito na região do Dique do Tororó Crédito: Reprodução

A queda de uma árvore bloqueou completamente o trânsito na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na noite desta segunda-feira (25).

De acordo com informações do Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a árvore caiu nas proximidades do Habib’s por volta das 19h50. Com a queda, a vegetação bloqueou totalmente a via, impedindo a passagem de veículos.

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Foi necessário criar desvios para outras vias e liberar uma faixa da avenida para desafogar o trânsito na região. Por volta das 21h30, o fluxo de veículos já seguia quase normalmente.

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) foi acionada para realizar a retirada da árvore, um ipê centenário. “A equipe da Seman já se deslocou para fazer a remoção do vegetal”, informou a pasta.