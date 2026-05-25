Portinari, Adriana Varejão e obras sobre clima e futuro: exposição gratuita chega a Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 25 de maio de 2026 às 20:48
Quem visitar a nova exposição da CAIXA Cultural Salvador pode esperar uma viagem que passa por florestas, ruínas, memória brasileira, crise climática e até futuros distópicos. Reunindo obras de nomes como Candido Portinari, Adriana Varejão e Djanira, a mostra “Paisagens em Travessia” transforma a ideia tradicional de paisagem em uma experiência visual que mistura beleza, desconforto e reflexão — tudo com entrada gratuita em Salvador.
A mostra reúne mais de 40 obras de nomes importantes da arte brasileira, incluindo Portinari, Adriana Varejão, Djanira, Anna Bella Geiger, Siron Franco, Xadalu Tupã Jekupé, entre outros.. O público encontrará pinturas, esculturas, fotografias, gravuras e instalações espalhadas pelos espaços do centro cultural.
Mas o que mais chama atenção talvez seja o contraste entre épocas e temas. Em uma mesma visita, o espectador pode sair de paisagens clássicas da arte brasileira para obras que falam sobre devastação ambiental, expropriação de territórios, mudanças climáticas e futuros possíveis.
A exposição também aposta em experiências mais imersivas e sensoriais, especialmente nas instalações contemporâneas e nas obras ligadas a artistas indígenas e questões ambientais. A curadoria é assinada por Daniel Barretto e Daniela Matera.
Dividida em cinco núcleos, — O corpo da arte, Paisagem, utopia, distopia, O eclipse que está por vir, Imaginar o porvir e Aprender a viver com os vivos —,a mostra propõe reflexões sobre corpo, paisagem, distopia, ancestralidade e convivência com a natureza. Em vez de tratar “paisagem” apenas como cenário bonito, a exposição usa o conceito para discutir política, memória e transformação social.
Depois de passar por Belém, a exposição chega a Salvador em um momento em que espaços culturais da cidade têm atraído cada vez mais visitantes interessados em experiências gratuitas ligadas à arte contemporânea e à história brasileira.
A realização integra parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e a CAIXA Cultural, com participação do Museu Nacional de Belas Artes, e permanece em cartaz até 16 de agosto, com entrada gratuita.
“Paisagens em Travessia” tem visitação gratuita, de terça a domingo, das 9h às 18h.
Além da visitação, a programação inclui atividades paralelas que ampliam a experiência do público. No dia 27 de junho, às 15h, será realizada uma visita guiada com os curadores, seguida de bate papo e lançamento do catálogo da exposição.
[Artes Visuais] Paisagens em Travessia
Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Abertura: 27 de maio, quarta, 19h – Estacionamento gratuito ao lado
Período de visitação: 28 de maio a 16 de agosto de 2026
Horário de visitação: terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 18h
Entrada gratuita
Classificação etária: Livre
Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalsalvador
Acesso para pessoas com deficiência
A abertura conta com intérprete de Libras. Todas as imagens da exposição possuem recurso de audiodescrição
Patrocínio: CAIXA e Governo Federal