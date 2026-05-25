PANORAMA

Portinari, Adriana Varejão e obras sobre clima e futuro: exposição gratuita chega a Salvador

Mostra na CAIXA Cultural Salvador reúne mais de 40 obras de artistas brasileiros e leva ao público de pinturas clássicas a instalações sobre crise climática e ancestralidade

Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 20:48

Obra: consertando a rede, óleo sobre tela, de Raimundo Cela (1947) Crédito: Vicente de Mello/Divulgação

Quem visitar a nova exposição da CAIXA Cultural Salvador pode esperar uma viagem que passa por florestas, ruínas, memória brasileira, crise climática e até futuros distópicos. Reunindo obras de nomes como Candido Portinari, Adriana Varejão e Djanira, a mostra “Paisagens em Travessia” transforma a ideia tradicional de paisagem em uma experiência visual que mistura beleza, desconforto e reflexão — tudo com entrada gratuita em Salvador.

A mostra reúne mais de 40 obras de nomes importantes da arte brasileira, incluindo Portinari, Adriana Varejão, Djanira, Anna Bella Geiger, Siron Franco, Xadalu Tupã Jekupé, entre outros.. O público encontrará pinturas, esculturas, fotografias, gravuras e instalações espalhadas pelos espaços do centro cultural.

Mas o que mais chama atenção talvez seja o contraste entre épocas e temas. Em uma mesma visita, o espectador pode sair de paisagens clássicas da arte brasileira para obras que falam sobre devastação ambiental, expropriação de territórios, mudanças climáticas e futuros possíveis.

A exposição também aposta em experiências mais imersivas e sensoriais, especialmente nas instalações contemporâneas e nas obras ligadas a artistas indígenas e questões ambientais. A curadoria é assinada por Daniel Barretto e Daniela Matera.

Dividida em cinco núcleos, — O corpo da arte, Paisagem, utopia, distopia, O eclipse que está por vir, Imaginar o porvir e Aprender a viver com os vivos —,a mostra propõe reflexões sobre corpo, paisagem, distopia, ancestralidade e convivência com a natureza. Em vez de tratar “paisagem” apenas como cenário bonito, a exposição usa o conceito para discutir política, memória e transformação social.

Depois de passar por Belém, a exposição chega a Salvador em um momento em que espaços culturais da cidade têm atraído cada vez mais visitantes interessados em experiências gratuitas ligadas à arte contemporânea e à história brasileira.

A realização integra parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e a CAIXA Cultural, com participação do Museu Nacional de Belas Artes, e permanece em cartaz até 16 de agosto, com entrada gratuita.

“Paisagens em Travessia” tem visitação gratuita, de terça a domingo, das 9h às 18h.

Além da visitação, a programação inclui atividades paralelas que ampliam a experiência do público. No dia 27 de junho, às 15h, será realizada uma visita guiada com os curadores, seguida de bate papo e lançamento do catálogo da exposição.

Portinari, Adriana Varejão e obras sobre clima e futuro Crédito: Divulgação

SERVIÇO

[Artes Visuais] Paisagens em Travessia

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Abertura: 27 de maio, quarta, 19h – Estacionamento gratuito ao lado

Período de visitação: 28 de maio a 16 de agosto de 2026

Horário de visitação: terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita

Classificação etária: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

A abertura conta com intérprete de Libras. Todas as imagens da exposição possuem recurso de audiodescrição