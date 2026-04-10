Perigo: alerta de chuvas intensas do Inmet atinge mais de 25 cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor neste sábado (11)

  • Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:13

Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil
Chuva Crédito: Shutterstock

Ao menos 27 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para chuvas intensas durante este sábado (11). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados no sul e no centro-sul da Bahia.

Veja cidades em alerta

O alerta laranja indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir velocidade entre 60 e 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Orientações

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

