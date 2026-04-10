Perigo: alerta de chuvas intensas do Inmet atinge mais de 25 cidades da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:13
Ao menos 27 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para chuvas intensas durante este sábado (11). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.
Os municípios afetados estão localizados no sul e no centro-sul da Bahia.
O alerta laranja indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem atingir velocidade entre 60 e 100 km/h.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.