SALVADOR

Motorista tenta fugir de blitz e bate em barracas de ambulantes em avenida de Salvador

Caso foi registrado na noite de domingo (21)

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:29

Motorista bateu em barracas da Avenida Joana Angélica. Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

Um motorista foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa na Avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, na noite de domingo (21). O homem, que dirigia um veículo modelo AirCross, tentou escapar de uma blitz montada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) na Operação Respeite a Vida.

Ao ver a barreira, o motorista acelerou e foi perseguido. Na Avenida Joana Angélica, no entanto, ele acabou perdendo o controle, bateu em blocos de concretos e, depois, em estruturas de barracas de frutas no local. Depois da batida, o condutor, que apresentava sinais de embriaguez, foi abordado por agentes de trânsito e se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Com isso, foi preciso notificar o motorista, conforme determina o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ainda durante a abordagem, verificou-se que o último licenciamento pago foi o do ano de 2020 e que havia 37 infrações associadas ao proprietário do automóvel. Constatou-se, ainda, que o motorista estava com a CNH vencida.