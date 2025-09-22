REAL TIME BIG DATA

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

O levantamento ouviu 1.200 eleitores por telefone nos dias 18 e 19 de setembro de 2025

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:14

ACM Neto e Jerônimo Rodrigues Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, aparece na liderança das intenções de voto para o governo da Bahia, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (22). Ele é citado por 43% dos entrevistados, enquanto o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) aparece com 36%.

Outros candidatos têm percentuais menores: Aleluia (Novo) alcança 2% e Kleber Rosa (PSOL) se mantém com 2%. Os votos brancos e nulos somam 11%, e 6% dos eleitores ainda estão indecisos.

Em um cenário ampliado, incluindo João Roma na disputa, ACM Neto lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Jerônimo Rodrigues com 36% e João Roma com 5%. Kleber Rosa registra 2% e Aleluia 1%. Brancos e nulos chegam a 10%, enquanto 6% não souberam responder.