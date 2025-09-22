Acesse sua conta
Deputado baiano se diz arrependido após voto favorável pela PEC da Blindagem: ‘Fomos pegos de surpresa’

Discurso foi feito em agenda com o governador Jerônimo Rodrigues

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:49

Mário Negromonte Jr. afirmou que se sentiu enganado após voto Crédito: Reprodução

Em agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na cidade de Pedro Alexandre, na região nordeste da Bahia, no domingo (21), o deputado federal Mário Negromonte Jr. se disse arrependido pelo voto favorável na PEC da Blindagem. Ao discursar para apoiadores, no entanto, ele argumentou que votou pensando na Justiça e na Constituição Federal.

“No dia da votação, mudaram o texto sem os deputados saberem, isso com acordo com os partidos e fomos pegos surpresa. A PEC da Prerrogativa, para restabelecer, foi perdida desde a Constituição de 1988 virou a PEC da Blindagem e depois a PEC da Bandidagem. E isso é uma coisa que dói muito no coração da sociedade e eu entendo”, falou o político.

Apesar da repercussão negativa, ele afirmou que está tranquilo por conta dos motivos que o levaram a votar sim. “Votei favoravelmente naquele momento, entendendo a importância de fortalecermos o Parlamento enquanto instituição e a retomada do texto original da Constituição de 1988. Contudo, a votação acabou sendo conduzida de forma diferente do que havíamos planejado”, afirmou.

Depois de admitir o erro, ele ponderou que a PEC, que agora segue para o Senado Federal, deve ser barrada, o que minimizaria a decisão dos deputados federais na Câmara.

