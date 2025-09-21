Acesse sua conta
Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Jovens contam que esperaram 2h em fila para entrar no local e mesmo assim não conseguiram liberação na porta; estabelecimento se pronunciou

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 19:33

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba
Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba Crédito: Reprodução / Redes sociais

Duas mulheres denunciam ter sido vítimas de racismo no bar Pirambeira, no bairro da Pituba, em Salvador, na noite de sábado (20). Segundo as jovens Eisa Maria e Aline, elas chegaram às 18h no local e às 21h ainda não tinham entrado. A justificativa dada pelas atendentes foi de que não havia espaço, mas as amigas contam que pessoas que chegaram depois delas conseguiram entrar. 

"Durante esse período, vimos várias pessoas entrando no local com diferentes justificativas, enquanto nós não entendíamos o motivo de não sermos atendidas", desabafou Aline. Uma delas questionou sobre a motivação apresentada e a recepcionista sugeriu que elas entrassem apenas para ver que não tinha mesa. Ao entrar, as mulheres contam que encontraram espaço, mas tiveram que voltar para a porta. 

"Quando a gente retornou, as pessoas comentaram 'olha, quando vocês entraram a outra atendente disse que vocês ainda tinham sorte de estar nesse local'. Para mim, o que era só uma dúvida, se confirmou. É muito doloroso ser questionada do porquê de estar naquele ambiente. A gente só saiu para de divertir", lamentou.

Em nota, o Pirambeira disse que recebeu a denúncia de possível caso de discriminação ocorrido no espaço e lamenta "que uma cliente não tenha se sentido acolhida e respeitada na casa".

Ainda ressaltou que entrou em contato com as mulheres para esclarecer o caso e voltou a afirmar que o bloqueio da entrada se deu por falta de espaço. "Infelizmente por uma questão de limitação do espaço físico nem sempre conseguimos receber a todos que gostariam de nos visitar e sentimos muito quando isso causa transtornos e trabalhamos constantemente para melhorar esse ponto", declarou.

Por fim, o bar ressaltou que a equipe é constantemente treinada para oferecer o melhor atendimento e serviço a todos sem nenhuma distinção e não compactua com qualquer forma de preconceito, seja ele racial, religioso, de gênero ou de qualquer outra natureza.

