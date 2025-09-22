Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ACM Neto critica obra incompleta na Bahia: 'Jerônimo prometeu 30 km de estrada, mas só construiu 1km’

Vice-presidente da União Brasil acusa governo estadual de usar obras como estratégia eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:53

ACM Neto esteve em Abaíra
ACM Neto esteve em Abaíra Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e atual vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, usou sua passagem pelo município de Abaíra, na Chapada Diamantina, para renovar críticas ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O foco da fala foi a estrada de 30 quilômetros que ligaria a cidade à localidade de Catolés, promessa que, segundo ele, não saiu do papel.

“Aqui a gente tem o começo da estrada, na verdade 1 km, que foi o que eles fizeram, de 30 que prometeram. Está aqui ó, ali tem asfalto e aqui está tudo estrada de chão”, disse Neto, ao relatar que apenas um trecho mínimo foi asfaltado.

Ele afirmou que fez questão de visitar o local para mostrar a situação. “Nós estamos aqui em Abaíra e eu fiz questão de vir numa estrada que foi prometida pelo governador Jerônimo Rodrigues nas eleições passadas. É uma estrada de 30 km que liga Abaíra a principal localidade, que é Catolés. Eles fizeram 1 km da estrada e tem 29 faltando, como vocês podem ver e eu estou aqui mostrando”, declarou.

Para Neto, a obra é exemplo de uma prática recorrente da atual gestão. “Esse governo não tem marca, aliás o governador promete, promete, principalmente às vésperas da eleição. É provável que eles voltem aqui, como ano que vem tem eleição de novo, para continuar tentando tapear as pessoas. Agora palavra, isso não existe. Seriedade, isso não existe”, afirmou.

O ex-prefeito concluiu reforçando sua crítica ao desempenho de Jerônimo Rodrigues no comando do estado. “A prova está aqui. 30 quilômetros foram prometidos até Catolés e só um quilômetro foi feito na véspera da eleição para tentar enganar as pessoas. Essa é a marca da gestão do pior governador da história da Bahia, Jerônimo Rodrigues”, completou.

Mais recentes

Imagem - 6 dicas para se tornar um doador de medula óssea

6 dicas para se tornar um doador de medula óssea
Imagem - 5 dicas para se conscientizar sobre o Alzheimer

5 dicas para se conscientizar sobre o Alzheimer
Imagem - 7 dicas para promover inclusão e acessibilidade no dia a dia

7 dicas para promover inclusão e acessibilidade no dia a dia

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil
01

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Imagem - Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista
02

Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
03

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Clara Maia e André Coelho anunciam morte de um dos gêmeos após parto prematuro: 'Em pedaços'
04

Clara Maia e André Coelho anunciam morte de um dos gêmeos após parto prematuro: 'Em pedaços'