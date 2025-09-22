INTERIOR

ACM Neto critica obra incompleta na Bahia: 'Jerônimo prometeu 30 km de estrada, mas só construiu 1km’

Vice-presidente da União Brasil acusa governo estadual de usar obras como estratégia eleitoral

Pombo Correio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:53

ACM Neto esteve em Abaíra Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e atual vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, usou sua passagem pelo município de Abaíra, na Chapada Diamantina, para renovar críticas ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O foco da fala foi a estrada de 30 quilômetros que ligaria a cidade à localidade de Catolés, promessa que, segundo ele, não saiu do papel.

“Aqui a gente tem o começo da estrada, na verdade 1 km, que foi o que eles fizeram, de 30 que prometeram. Está aqui ó, ali tem asfalto e aqui está tudo estrada de chão”, disse Neto, ao relatar que apenas um trecho mínimo foi asfaltado.

Ele afirmou que fez questão de visitar o local para mostrar a situação. “Nós estamos aqui em Abaíra e eu fiz questão de vir numa estrada que foi prometida pelo governador Jerônimo Rodrigues nas eleições passadas. É uma estrada de 30 km que liga Abaíra a principal localidade, que é Catolés. Eles fizeram 1 km da estrada e tem 29 faltando, como vocês podem ver e eu estou aqui mostrando”, declarou.

Para Neto, a obra é exemplo de uma prática recorrente da atual gestão. “Esse governo não tem marca, aliás o governador promete, promete, principalmente às vésperas da eleição. É provável que eles voltem aqui, como ano que vem tem eleição de novo, para continuar tentando tapear as pessoas. Agora palavra, isso não existe. Seriedade, isso não existe”, afirmou.