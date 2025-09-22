MEMÓRIA

Avenida do bambuzal do aeroporto leva nome de aviador baiano que morreu na 2ª Guerra; conheça história

Trajetória do herói de guerra será lembrada em conferência em Salvador

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:11

O aviador Frederico Gustavo dos Santos Crédito: Reproduçaõ

Pouca gente sabe, mas a via que leva ao Aeroporto Internacional de Salvador, famosa pelo bambuzal no trajeto, carrega o nome de um jovem baiano que se tornou herói da Força Aérea Brasileira (FAB) na Segunda Guerra Mundial: o aviador Frederico Gustavo dos Santos. A memória de sua trajetória será lembrada durante a 2ª Conferência Nacional de Direito Militar, que ocorre nos dias 24 e 25 de setembro no auditório da UniFTC, em Salvador.

Nos anos 1940, Frederico se alistou na FAB e seguiu para a Itália, onde participou de diversas missões como piloto de caça. No dia 13 de abril de 1945, durante um bombardeio a um depósito de munições, seu avião foi atingido pela própria explosão. Ele tinha apenas 19 anos. Hoje, seus restos mortais estão no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. O Instituto Brasileiro de Direito Militar (IBDM) fará uma homenagem ao aviador, destacando seu legado e a relação entre coragem e Direito Militar em tempos de guerra.

A conferência reunirá ministros, magistrados, defensores públicos, advogados, militares das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares para debater o papel e os desafios da Justiça Militar no país. “Desde a primeira edição em Salvador, em 2023, realizamos também duas conferências em Belo Horizonte, consolidando a proposta de expandir o debate em torno do Direito Militar e da Segurança Pública”, afirma Josemar Pereira, presidente do IBDM e organizador do encontro.