Homem é morto em tiroteio no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:11
Um homem, de prenome Adriano, morreu após ter sido baleado em um tiroteio na tarde desta segunda-feira (22), na Rua Cabaceiras, no bairro de Ilha Amarela, em Salvador.
Segundo a Polícia Militar, policiais foram até o local para atender a ocorrência e encontraram o homem já sem vida. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.
A Polícia Civil informou que vai investigar o caso.
PM foi acionada para o caso