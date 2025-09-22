Acesse sua conta
Homem é morto em tiroteio no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Vítima morreu no local

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:11

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem, de prenome Adriano, morreu após ter sido baleado em um tiroteio na tarde desta segunda-feira (22), na Rua Cabaceiras, no bairro de Ilha Amarela, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, policiais foram até o local para atender a ocorrência e encontraram o homem já sem vida. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.

A Polícia Civil informou que vai investigar o caso.

