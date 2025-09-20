Acesse sua conta
Homem é morto a tiros por motoqueiro em serralheria na Bahia

O crime aconteceu na sexta-feira (19); veja como foi a ação

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 19:21

Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus
Homem que chegou em uma moto efetuou os disparos Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros em uma serralheria, em Ilhéus, na região Sul do estado, na sexta-feira (19), deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas. O crime foi registrado por imagens de câmeras de segurança.

De acordo com informações da Polícia Civil, o serralheiro Breno Araújo Santos de Jesus, de 20 anos, estava no estabelecimento, localizado no bairro Barra do Itaípe, quando um homem que estava em uma motocicleta parou ao lado do local.

Veja como foi o ataque a tiros em serralheria de Ilhéus

Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução
1 de 10
Ataque a tiros em serralheria em Ilhéus por Reprodução

O motoqueiro entrou na serralheria, atirou contra Breno e outras duas pessoas e depois fugiu.

O serralheiro não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas foram socorridas. Ainda não há informação sobre a motivação do crime ou a identificação do suspeito. O órgão também informou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do assassinato.

