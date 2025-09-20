Homem é morto a tiros por motoqueiro em serralheria na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 19:21
Um ataque a tiros em uma serralheria, em Ilhéus, na região Sul do estado, na sexta-feira (19), deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas. O crime foi registrado por imagens de câmeras de segurança.
De acordo com informações da Polícia Civil, o serralheiro Breno Araújo Santos de Jesus, de 20 anos, estava no estabelecimento, localizado no bairro Barra do Itaípe, quando um homem que estava em uma motocicleta parou ao lado do local.
Veja como foi o ataque a tiros em serralheria de Ilhéus
O motoqueiro entrou na serralheria, atirou contra Breno e outras duas pessoas e depois fugiu.
O serralheiro não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas foram socorridas. Ainda não há informação sobre a motivação do crime ou a identificação do suspeito. O órgão também informou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do assassinato.