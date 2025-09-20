ATAQUE

Homem é morto a tiros por motoqueiro em serralheria na Bahia

O crime aconteceu na sexta-feira (19); veja como foi a ação

Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 19:21

Homem que chegou em uma moto efetuou os disparos Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros em uma serralheria, em Ilhéus, na região Sul do estado, na sexta-feira (19), deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas. O crime foi registrado por imagens de câmeras de segurança.

De acordo com informações da Polícia Civil, o serralheiro Breno Araújo Santos de Jesus, de 20 anos, estava no estabelecimento, localizado no bairro Barra do Itaípe, quando um homem que estava em uma motocicleta parou ao lado do local.

O motoqueiro entrou na serralheria, atirou contra Breno e outras duas pessoas e depois fugiu.