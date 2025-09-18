Acesse sua conta
Jovem é morto a tiros na frente de boate em Feira de Santana; local do crime foi lavado

Joanderson de Jesus, 27 anos, foi executado sem qualquer chance de defesa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:25

Joanderson foi morto na frente de boate Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Joanderson de Jesus, de 27 anos, foi morto em frente a uma boate no centro de Feira de Santana, no fim da noite de terça-feira (16). De acordo com informações da polícia, a vítima foi executada por dois homens armados que chegaram na Praça da Matriz por volta das 22h30.

Joanderson estava sentado na praça em frente a uma boate e conversava com três outros jovens. Ao perceber a chegada dos suspeitos, ele tentou fugir para dentro da boate, mas foi atingido por diversos disparos antes de entrar no local. O Samu foi acionado e chegou a socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

De acordo com fontes policiais, depois do ataque, investigadores foram até o local do crime para realização de perícia. No entanto, a boate estava fechada e a área onde Joanderson foi atingido tinha sido lavada. Ainda assim, diligências estão acontecendo para elucidação do crime e identificação dos autores.

Apesar de morar em Feira de Santana, Joanderson nasceu na cidade de Jacobina. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia e liberação para familiares. Não há informações sobre o seu sepultamento.

