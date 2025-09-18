CRIME

Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Erenildo José Vanderlei dos Santos, 42 anos, foi preso na quarta-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:03

Erenildo José foi preso em Itacaré Crédito: Reprodução

O Guarda Municipal que foi preso em Itacaré, no sul da Bahia, por estuprar crianças e adolescentes se aproveitava da função para cometer os crimes. De acordo com fontes policiais, Erenildo José Vanderlei dos Santos, de 42 anos, o investigado agia em uma escola pública onde trabalhava e se aproximou das vítimas.

A ação criminosa acontecia em uma escola do distrito de Taboquinhas, a cerca de 20 km de Itacaré. Os casos teriam sido revelados após vítima relatarem as ações de Erenildo, que foi alvo de mandado de prisão na quarta-feira (17). As denúncias foram repassadas à polícia por pessoas da administração municipal de Itacaré.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Isso porque as vítimas denunciaram os crimes praticados pelo vigilante durante atendimentos psicossociais realizados a crianças e adolescentes. Nos relatos, foram identificados elementos semelhantes, o que levou à comunicação às autoridades policiais sobre o crime.