Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Wendel de Novais
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:03
O Guarda Municipal que foi preso em Itacaré, no sul da Bahia, por estuprar crianças e adolescentes se aproveitava da função para cometer os crimes. De acordo com fontes policiais, Erenildo José Vanderlei dos Santos, de 42 anos, o investigado agia em uma escola pública onde trabalhava e se aproximou das vítimas.
A ação criminosa acontecia em uma escola do distrito de Taboquinhas, a cerca de 20 km de Itacaré. Os casos teriam sido revelados após vítima relatarem as ações de Erenildo, que foi alvo de mandado de prisão na quarta-feira (17). As denúncias foram repassadas à polícia por pessoas da administração municipal de Itacaré.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Isso porque as vítimas denunciaram os crimes praticados pelo vigilante durante atendimentos psicossociais realizados a crianças e adolescentes. Nos relatos, foram identificados elementos semelhantes, o que levou à comunicação às autoridades policiais sobre o crime.
No entanto, a prefeitura da cidade não se manifestou sobre o caso ao ser procurada pela reportagem. Além da escola, Erenildo teria cometido o crime de estupro de vulnerável na sua casa contra a sobrinha de uma ex-companheira, que residiu com ele dos 4 e os 12 anos de idade, quando foi vítima de abuso.