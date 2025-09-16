Acesse sua conta
Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Nerivaldo Jesus Santos, 44 anos, já foi investigado por estupro de vulnerável

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:22

Nerivaldo Jesus Santos foi preso em Valença

Preso na segunda-feira (15) em Valença, na Bahia, Nerivaldo Jesus Santos, 44 anos, pastor evangélico investigado por importunação sexual de fiéis, virou alvo de inquérito policial por se aproveitar de ‘rituais de purificação’ para abusar sexualmente das vítimas. Os crimes teriam acontecido em Mata de São João, onde ele lidera uma igreja.

De acordo com fonte policial, o modus operandi praticado pelo pastor é o mesmo de outras autoridades religiosas presas por crime similares. ”É mais um caso em que o líder religioso se aproveita da autoridade que tem dentro da estrutura em que está para cometer abusos sexuais sob a justificativa de que vai purificar as vítimas”, diz, sem se identificar.

Pastor é investigado por importunação sexual

O investigado induzia fiéis que estavam passando por momentos difíceis a acreditar que deveriam passar por um processo de purificação que, na verdade, era uma série de atos sexuais denunciados por ao menos 10 vítimas. Os atos aconteciam em encontros denominados como 'campanhas'.  Nerivaldo é pastor da Igreja Assembleia de Deus Trindade Santa, que foi aberta em dezembro de 2019.

Essa não é a primeira vez, no entanto, que ele é investigado por crimes do tipo. Segundo informações do sistema do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o pastor já foi alvo de inquérito por estupro de vulnerável. No decorrer da investigação, foi solicitada, inclusive, a quebra de sigilo telefônico de Nerivaldo.

O pastor, que costumava postar fotos e vídeos nas redes sociais, chegou a concorrer para vereador de Mata de São João no ano de 2020.

