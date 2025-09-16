LAURO DE FREITAS

Caminhoneiro é morto em tiroteio ao ser feito refém após ter caminhão roubado na RMS

Denisio Venicio Santos Lima, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos após ser baleado

Yan Inácio

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:31

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um caminhoneiro morreu após ser baleado em um tiroteio enquanto era feito refém por bandidos que roubaram o caminhão que ele dirigia. O caso aconteceu no sábado (13), no bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas.

Denisio Venicio Santos Lima, de 52 anos, foi interceptado por bandidos quando dirigia seu caminhão com mais dois ajudantes. Ao serem denunciados por moradores, os suspeitos levaram os três como reféns no carro que usaram para cometer o roubo, de acordo com o filho do caminhoneiro, Denisio Xavier.

Policiais militares foram acionados e um tiroteio começou depois que o carro foi localizado pelos agentes, segundo a Polícia Civil. Na troca de tiros, Denisio foi atingido no abdômen e um dos ajudantes tomou um tiro de raspão no quadril. Os bandidos conseguiram fugir e abandonaram o carro.

Denisio foi socorrido para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos. O ajudante atingido também foi atendido e não corre risco de vida. De acordo com o filho do caminhoneiro, a necropsia não apontou a origem do disparo que matou seu pai.

O caminhão e o carro recuperados foram encaminhados para a perícia, e guias periciais foram expedidas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). A PC vai investigar o caso. Denisio foi sepultado no cemitério Bosque da Paz no domingo (15), em Lauro de Freitas. Ele deixa esposa e dois filhos.