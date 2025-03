JUIZ DE FORA

Caminhoneiro é espancado até a morte após briga em boate

Cinco suspeitos foram detidos pelo crime

Tharsila Prates

Publicado em 24 de março de 2025 às 19:30

Sebastião Felipe Ladeira Crédito: Reprodução

O caminhoneiro Sebastião Felipe Ladeira, 37 anos, foi espancado até a morte depois de uma briga na saída de uma casa de shows na cidade mineira de Juiz de Fora, na madrugada desse domingo (23).>

Segundo o portal g1 Zona da Mata, as imagens da câmera de monitoramento da boate foram entregues no início da tarde desta segunda-feira (24) à Polícia Civil.>

De acordo com a delegada do caso, Camila Miller, que deu uma entrevista coletiva hoje (24), outros vídeos gravados por testemunhas também serão analisados pela polícia. "A gente está fazendo várias diligências e pedindo para quem tiver vídeo do momento, do local, para mandar para a polícia, que vai auxiliar muito”, disse a titular da Delegacia Especializada em Homicídios.>

Até esta segunda-feira, cinco pessoas com idades de 26, 29, 31 e 43 anos foram presas em flagrante suspeitas de terem cometido o homicídio. Outros envolvidos na briga foram identificados e devem prestar depoimento nos próximos dias.>

Crueldade>

Após a briga, a vítima foi colocada dentro de um porta-malas e levada para uma rua nas proximidades, onde foi espancada. Imagens mostram o momento em que o homem é retirado do porta-malas do veículo, colocado no chão, aparentemente desacordado. Na sequência, o grupo começa a agredir a vítima com socos e chutes.>

O caminhoneiro ainda teria sido atropelado por uma caminhonete depois de ser espancado. Não se sabe se o atropelamento foi intencional ou não tem relação com a agressão.>

A casa de shows Madeira's Lounge, onde estavam todos os envolvidos antes do espancamento, informou que está colaborando com as investigações.>