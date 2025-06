ESPETÁCULO RARO

Véspera do Dia dos Namorados terá 'Lua de Morango'; veja quando ela poderá ser vista

Nome foi dado por tribos nativas da América do Norte

A Lua Cheia do mês de junho, ou Lua de Morango, ocorrerá na madrugada desta quarta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados. Apesar do nome romântico, ela não tem nada de coloração avermelhada ou com o aspecto da fruta.>