Vídeo: motorista abandona caminhão em movimento para fazer 'dancinha' em rodovia

Ele tinha sinais de embriaguez

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:13

Caminhoneiro desceu para fazer 'dancinha' em plena rodovia
Caminhoneiro desceu para fazer 'dancinha' em plena rodovia Crédito: Reprodução

Um caminhoneiro de 58 anos foi detido em Machados, no interior de Pernambuco, depois de realizar uma manobra arriscada na rodovia PE-084, conhecida como Ladeira do Cristo. O caso ocorreu na segunda-feira (15) e foi registrado em vídeo por uma testemunha.

Nas imagens, divulgadas pela TV Globo, é possível ver o homem saindo da cabine da carreta em movimento para fazer uma "dancinha" no meio da pista. O caminhão seguia lentamente, em primeira marcha, enquanto outros veículos buzinavam e tentavam alertar para o perigo. Após a cena, o motorista voltou para o veículo e acenou de forma descontraída pela janela.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que localizou o caminhoneiro pouco depois em um bairro da cidade. Segundo a corporação, o homem apresentava sinais de embriaguez. 

A Polícia Militar destacou que a conduta se enquadra como direção perigosa, infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que pode resultar em multa de R$ 2.934,70, suspensão da habilitação e apreensão do veículo.

O motorista foi levado para uma delegacia da região. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por "outras ocorrências de trânsito".

