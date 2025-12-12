Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bônus de R$ 50 mil e descontos de até R$ 25 mil: confira ofertas para comprar carro novo

Dezembro é um dos principais meses com campanhas nas concessionárias devido à necessidade de bater metas de vendas e renovar estoques

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:30

Carros novos têm ofertas especiais no fim do ano
Carros novos têm ofertas especiais no fim do ano Crédito: Shutterstock

Se você quer comprar um carro novo, mas acha tudo caro, dezembro é a melhor época do ano para conseguir promoções especiais. Neste mês, diversas concessionárias oferecem descontos e bônus elevados para bater metas de vendas e renovar estoques.

As principais condições envolvem descontos diretos no valor dos veículos, bônus altos na avaliação do seminovo, que podem chegar a R$ 50 mil, e opções de financiamento com taxa zero em diferentes prazos.

Em algumas marcas, o cliente pode escolher entre receber o bônus no usado ou optar pelo financiamento sem juros, o que reduz o custo final da compra. As ofertas variam conforme cada montadora e modelo.

Promoções para carros novos em 2025

Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação
1 de 14
Veja algumas das ofertas especiais para carros novos por Divulgação

Confira as principais promoções:

Hyundai

• IONIQ 5 — Bônus exclusivo de R$ 50.000,00 no seminovo

• Novo Hyundai Kona Hybrid 2026 Ultimate — De R$ 215.590,00 por R$ 199.990,00 (com seminovo na troca)

• Tucson 24/25 — De R$ 201.290,00 por R$ 175.590,00 + taxa zero

• Palisade 24/25 (8 lugares) — Bônus exclusivo de R$ 50.000,00 ou taxa zero

Fiat

• Mobi - Desconto de R$ 11 mil + taxa zero

Chevrolet

• Onix 2026 - Desconto de R$ 15 mil (está por R$ 84.990,00, era R$ 99.000,00)

• Tracker - Emplacamento total grátis e taxa zero (está a partir de R$ 119.990)

Nissan

• Kicks - Bônus de R$ 3 mil + taxa zero em 18x

• Sentra - Bônus de até R$ 22 mil no usado + taxa zero em 18x

• Versa - Bônus de até R$ 11 mil no usado 

Volkswagen

• Taos - Bônus de até R$ 26 mil + taxa zero 

• Novo T-Cross - Bônus de até R$ 25,5 mil no usado + taxa zero

• Virtus - Bônus de até R$ 16,5 mil no usado + taxa zero

• Tera - Bônus de R$ 10 mil + taxa zero

Renault

• Boreal - Bônus de R$ 10 mil no usado ou taxa zero

• Kardian - Bônus de até R$ 13 mil ou bônus de R$ 20 mil no usado 

• Oroch - Bônus de R$ 13,9 mil + taxa zero

• Oroch - Bônus de R$ 15 mil + taxa zero

Toyota

• Hilux - Bônus de R$ 20 mil no usado ou taxa zero 

• RAV4 SX - Bônus de R$ 50 mil no usado ou taxa zero 

Honda

• Honda HR-V (EX, EXL) e toda a linha City - Bônus de R$ 5 mil no usado e emplacamento grátis

Tags:

Carro Zero

Mais recentes

Imagem - Dia 12 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 12 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - Moraes decreta perda do mandato de Carla Zambelli

Moraes decreta perda do mandato de Carla Zambelli
Imagem - Anvisa proíbe marca de creatina e 'suplemento milagroso'

Anvisa proíbe marca de creatina e 'suplemento milagroso'

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
01

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)
03

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora