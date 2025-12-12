Bônus de R$ 50 mil e descontos de até R$ 25 mil: confira ofertas para comprar carro novo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:30
Se você quer comprar um carro novo, mas acha tudo caro, dezembro é a melhor época do ano para conseguir promoções especiais. Neste mês, diversas concessionárias oferecem descontos e bônus elevados para bater metas de vendas e renovar estoques.
As principais condições envolvem descontos diretos no valor dos veículos, bônus altos na avaliação do seminovo, que podem chegar a R$ 50 mil, e opções de financiamento com taxa zero em diferentes prazos.
Em algumas marcas, o cliente pode escolher entre receber o bônus no usado ou optar pelo financiamento sem juros, o que reduz o custo final da compra. As ofertas variam conforme cada montadora e modelo.
Promoções para carros novos em 2025
Hyundai
• IONIQ 5 — Bônus exclusivo de R$ 50.000,00 no seminovo
• Novo Hyundai Kona Hybrid 2026 Ultimate — De R$ 215.590,00 por R$ 199.990,00 (com seminovo na troca)
• Tucson 24/25 — De R$ 201.290,00 por R$ 175.590,00 + taxa zero
• Palisade 24/25 (8 lugares) — Bônus exclusivo de R$ 50.000,00 ou taxa zero
Fiat
• Mobi - Desconto de R$ 11 mil + taxa zero
Chevrolet
• Tracker - Emplacamento total grátis e taxa zero (está a partir de R$ 119.990)
Nissan
• Kicks - Bônus de R$ 3 mil + taxa zero em 18x
• Sentra - Bônus de até R$ 22 mil no usado + taxa zero em 18x
• Versa - Bônus de até R$ 11 mil no usado
Volkswagen
• Taos - Bônus de até R$ 26 mil + taxa zero
• Novo T-Cross - Bônus de até R$ 25,5 mil no usado + taxa zero
• Virtus - Bônus de até R$ 16,5 mil no usado + taxa zero
• Tera - Bônus de R$ 10 mil + taxa zero
Renault
• Boreal - Bônus de R$ 10 mil no usado ou taxa zero
• Kardian - Bônus de até R$ 13 mil ou bônus de R$ 20 mil no usado
• Oroch - Bônus de R$ 13,9 mil + taxa zero
• Oroch - Bônus de R$ 15 mil + taxa zero
Toyota
• Hilux - Bônus de R$ 20 mil no usado ou taxa zero
• RAV4 SX - Bônus de R$ 50 mil no usado ou taxa zero
Honda
• Honda HR-V (EX, EXL) e toda a linha City - Bônus de R$ 5 mil no usado e emplacamento grátis