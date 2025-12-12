DELÍCIA

Burger King lança combos especiais a partir de R$ 26,90 em campanha de Natal; veja ofertas

Ação é válida por tempo indeterminado ou enquanto durarem os estoques

Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 06:47

Burger King Crédito: Shutterstock

O Burger King lançou na quinta-feira (11) a campanha de fim de ano “HO! HO! WHOPPER®”, que reúne uma série de cupons exclusivos no aplicativo da rede. A principal oferta é o Combo Whopper por R$ 29,90, que inclui sanduíche, batata média e free refill.

Conheça principais hambúrgueres do Burger King 1 de 5

As promoções contemplam desde combos individuais até opções para dividir ou incluir sobremesa. Entre elas estão:

Veja ofertas:

Combo Whopper®: R$ 29,90

Combo Whopper® Rodeio: R$ 29,90

Combo Whopper® Vegetariano: R$ 31,90

Combo Whopper® Barbecue Bacon: R$ 34,90

Combo Whopper® Furioso: R$ 35,90

Combo Whopper® Duplo: R$ 39,90

Whopper® Barbecue Bacon (só o sanduíche): R$ 25,90

Dupla Junior: 2 Whopper Jr.® + free refill por R$ 26,90

2 Whopper® Premium (Barbecue Bacon, Furioso ou Rodeio): R$ 51,90

Banquete BK: 2 Whopper®, BK Balde de Batata e 2 free refill por R$ 74,90

Combo Whopper® + Sundae: R$ 35,90

Whopper® Rodeio + Sundae (exclusivo no Clique e Retire): R$ 26,90

Além das promoções, membros do Clube BK® podem resgatar um Whopper® por 99 pontos, benefício válido por 72 horas e limitado a uma unidade por CPF. Atualmente, o sanduíche custa 230 pontos - redução superior a 50%.