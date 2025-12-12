Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após matar esposa e ameaçar ex-companheira com fotos do crime

Suspeito preso em flagrante estava casado há um mês

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:26

Rodrigo foi preso em flagrante
Rodrigo foi preso em flagrante Crédito: Reprodução

Um homem de 31 anos, identificado como Rodrigo Albring, foi preso em flagrante na quinta-feira (11) por matar a esposa, Fabiana Cruz Amorim, 37, em Cotriguaçu, no noroeste de Mato Grosso. O crime veio à tona depois que a ex-companheira do suspeito procurou a polícia e apresentou imagens enviadas por ele mostrando a vítima já morta.

Rodrigo e Fabiana estavam casados havia menos de um mês. De acordo com informações do g1, a mulher informou que o casal vivia em Cotriguaçu e relatou ainda que Rodrigo usou as fotos para ameaçá-la. Equipes foram até a residência da vítima e encontraram Fabiana sem vida dentro do imóvel.

Rodrigo foi preso em flagrante

Rodrigo foi preso em flagrante por Reprodução
Rodrigo foi preso em flagrante por Reprodução
Rodrigo foi preso em flagrante por Reprodução
Rodrigo foi preso em flagrante por Reprodução
1 de 4
Rodrigo foi preso em flagrante por Reprodução

O filho de Fabiana, uma criança de 5 anos, dormia ao lado do corpo no momento da chegada dos policiais. No local, foram recolhidos o documento do suspeito, uma faca e uma garrafa de bebida alcoólica.

Com indícios de que Rodrigo poderia ter fugido para Nova Bandeirantes, onde mantinha outra casa, a PM iniciou buscas na região. O homem acabou localizado em um ponto de travessia por balsa utilizado por moradores. Ele foi abordado pelos militares e preso em flagrante enquanto tentava deixar o município.

Já na delegacia, Rodrigo confessou o ataque e afirmou que esfaqueou Fabiana após uma discussão. Os investigadores também identificaram que ele possuía passagens anteriores por estupro de vulnerável, lesão corporal, ameaça, resistência, maus-tratos e uso de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Imagem - Jovem morre na Bahia após ingerir uísque contaminado com metanol e ser internado

Jovem morre na Bahia após ingerir uísque contaminado com metanol e ser internado

Imagem - Suspeito de jogar companheira do 10º andar já foi preso por sequestrar sobrinho de senador

Suspeito de jogar companheira do 10º andar já foi preso por sequestrar sobrinho de senador

Tags:

Crime Ameaças Preso Feminicídio

Mais recentes

Imagem - 'Não queremos guerra na América Latina', diz Lula a Trump

'Não queremos guerra na América Latina', diz Lula a Trump
Imagem - Burger King lança combos especiais a partir de R$ 26,90 em campanha de Natal; veja ofertas

Burger King lança combos especiais a partir de R$ 26,90 em campanha de Natal; veja ofertas
Imagem - Bônus de R$ 50 mil e descontos de até R$ 25 mil: confira ofertas para comprar carro novo

Bônus de R$ 50 mil e descontos de até R$ 25 mil: confira ofertas para comprar carro novo

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil
02

Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (12 de dezembro) anuncia prosperidade: 3 signos entram em fase de fortuna e abundância
03

Anjo da Guarda desta sexta (12 de dezembro) anuncia prosperidade: 3 signos entram em fase de fortuna e abundância

Imagem - A frustração com as promessas faraônicas de Jerônimo, o recado do PT a Coronel nas entrelinhas e o atropelo na Alba
04

A frustração com as promessas faraônicas de Jerônimo, o recado do PT a Coronel nas entrelinhas e o atropelo na Alba