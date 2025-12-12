FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar esposa e ameaçar ex-companheira com fotos do crime

Suspeito preso em flagrante estava casado há um mês

Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:26

Rodrigo foi preso em flagrante Crédito: Reprodução

Um homem de 31 anos, identificado como Rodrigo Albring, foi preso em flagrante na quinta-feira (11) por matar a esposa, Fabiana Cruz Amorim, 37, em Cotriguaçu, no noroeste de Mato Grosso. O crime veio à tona depois que a ex-companheira do suspeito procurou a polícia e apresentou imagens enviadas por ele mostrando a vítima já morta.

Rodrigo e Fabiana estavam casados havia menos de um mês. De acordo com informações do g1, a mulher informou que o casal vivia em Cotriguaçu e relatou ainda que Rodrigo usou as fotos para ameaçá-la. Equipes foram até a residência da vítima e encontraram Fabiana sem vida dentro do imóvel.

O filho de Fabiana, uma criança de 5 anos, dormia ao lado do corpo no momento da chegada dos policiais. No local, foram recolhidos o documento do suspeito, uma faca e uma garrafa de bebida alcoólica.

Com indícios de que Rodrigo poderia ter fugido para Nova Bandeirantes, onde mantinha outra casa, a PM iniciou buscas na região. O homem acabou localizado em um ponto de travessia por balsa utilizado por moradores. Ele foi abordado pelos militares e preso em flagrante enquanto tentava deixar o município.