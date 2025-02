CANDEIAS

Caminhoneiro assassinado transportava R$ 85 mil em gasolina

Região onde o crime aconteceu é conhecida por roubos do combustível

O caminhoneiro Reginaldo Dantas da Silva, morto na noite desta quarta-feira na BA-523, transportava pouco mais de 15 mil litros de gasolina, o equivalente a R$ 85 mil. O crime aconteceu no Anel Viário de Candeias, região famosa por ações de quadrilhas de roubo do combustível. >

Horas antes do assassinato de Reginaldo, dois caminhoneiros também foram vítimas de criminosos. " Tentaram roubar os caminhões, que também transportavam gasolina. A gente acha que podem ser as mesmas pessoas que mataram o trabalhador. Mas isso já virou praticamente rotina. Vez ou outra a gente encontra vítimas com a cabeça ensanguentada. Os bandidos dão coronhadas, mesmo sem a vítima reagir", conta uma moradora da região. >

O Anal Viário de Candeias está dentro do bairro Pindoba. Segundo testemunhas, Reginaldo foi atingido por volta das 20h. "Acordamos com o barulho de um único tiro. Quando a minha filha saiu para ver o que era, viu dois carros em disparada, levando provavelmente os criminosos. Os veículos nem eram tão potentes assim, um Punto branco e um Corsa Sedã prata", conta a moradora.>

A fonte acredita que a vítima era seguida. "Com certeza, foi surpreendido após passar por um quebra-molas, que fica perto do local da tragédia. O tiro foi pela janela do carona, provavelmente quem atirou já havia pulado no caminhão quando em baixa velocidade e ficou pendurado no retrovisor", diz. >