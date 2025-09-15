Acesse sua conta
Pastor é preso por suspeita de abuso sexual de fieis na Região Metropolitana

Homem já é investigado por estupro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:05

Foi preso na manhã desta segunda-feira (15), o líder religioso suspeito de abusar sexualmente de fieis, se aproveitando do seu cargo de liderança na congregação. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 44 anos, já é investigado em outro inquérito policial por estupro.

O suspeito foi encontrado na cidade de Valença, no Baixo Sul da Bahia, embora os crimes pelos quais ele é investigado tenham sido cometidos em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As investigações da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Mata de São João apontaram que o homem se aproveitava da posição de liderança religiosa para induzir e constranger mulheres que frequentavam a igreja à prática de atos sexuais. Ele usava "supostos rituais espirituais de purificação" como justificativa para fazer com que as fieis consumassem o ato.

“Esse tipo de crime fere profundamente a dignidade das vítimas, porque envolve não apenas a violência sexual, mas também a manipulação psicológica e espiritual. A prisão preventiva é fundamental para resguardar a integridade das mulheres e garantir o andamento das investigações”, argumentou o delegado Aldacir Ferreira, titular da 1ª DT de Mata e responsável pela condução do caso.

O suspeito passou por exames legais de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João), do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da 5ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) e do Núcleo de Atendimento à Mulher (Neam/Valença).

