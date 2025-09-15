Acesse sua conta
Igreja é invadida e tem sacrário violado na Bahia; veja

Interior do templo foi revirado por invasores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14:41

Igreja é invadida na Bahia
Igreja é invadida na Bahia Crédito: Reprodução

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, igreja matriz do município de Anguera, cidade baiana de 11 mil habitantes, foi invadida no domingo (14). A informação foi confirmada pela instituição em uma nota publicada nas redes sociais. De acordo com o comunicado, objetos sagrados foram violados. 

Imagens divulgadas pela paróquia mostram que gavetas e armários foram revirados durante a ação criminosa. Além disso, o sacrário, local onde as hóstias são guardadas, foi vandalizado. "Com pesar, comunicamos que o sacrário foi violado de forma invasiva, configurando um ato de profundo desrespeito e gravidade contra o patrimônio sagrado e a fé da comunidade católica", diz a instituição. 

A violação do sacrário representa um ato grave pela Igreja Católica, uma vez que as hóstias são consideradas o corpo de Cristo. No dia 1º deste mês uma invasão semelhante foi registrada na paróquia de São Brás, no bairro da Federação, em Salvador. 

Após a invasão, o templo em Anguera deverá passar pelo Ato de Desagravo - um ritual de purificação para que a paróquia volte a funcionar normalmente. O ritual foi realizado em outros templos invadidos em Salvador. Caso da Igreja da Ajuda, no Centro Histórico, onde arrombamentos seguidos foram registrados em maio de 2023.

Igreja é invadida em Anguera (BA)

Igreja é invadida na Bahia por Reprodução
Igreja é invadida na Bahia por Reprodução
Igreja é invadida na Bahia por Reprodução
Igreja é invadida na Bahia por Reprodução
Igreja é invadida na Bahia por Reprodução
Igreja é invadida na Bahia por Reprodução
1 de 6
Igreja é invadida na Bahia por Reprodução

A paróquia de Anguera disse, em nota, que ainda não há informações sobre os possíveis responsáveis pelo ocorrido. "As autoridades competentes já foram acionadas e estão tomando as providências necessárias para apurar os fatos e identificar os culpados", afirma. Em uma das imagens divulgadas é possível ver que telhas foram retiradas provavelmente para facilitar a entrada dos invasores. 

"A Paróquia repudia tal ato e reforça seu compromisso em zelar pela fé e pela segurança da comunidade. Convidamos todos os fiéis a se unirem em oração, pedindo a Deus pela reparação espiritual deste triste acontecimento e pela paz em nossa cidade", completa. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que não forneceu mais informações sobre o ocorrido até esta publicação.

