Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Novo centro de compras na Estrada do Coco promete gerar cerca de 1.000 empregos

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:35

Shopping Busca Vida Crédito: Divulgação

O Litoral Norte da Bahia ganhará, no próximo dia 10 de outubro, um novo complexo comercial em Abrantes, Camaçari. Localizado no Km 10 da Estrada do Coco (BA-099), o Shopping Busca Vida contará com três pavimentos e mais de 80 operações, entre lojas, quiosques, serviços públicos, clínicas, restaurantes e opções de lazer.

O empreendimento também prevê infraestrutura completa para os visitantes, incluindo estacionamento coberto para 900 veículos, rampas, elevadores e áreas adaptadas de embarque e desembarque, garantindo acessibilidade e mobilidade.

Entre os destaques do shopping estão lojas âncoras e serviços estratégicos: o Total Supermercados inaugura sua primeira unidade em Camaçari; o SAC Bahia levará serviços estaduais para a região; a Caixa Econômica Federal terá uma agência no local; e o Cinelaser chega à Bahia com salas equipadas com tecnologia de última geração, oferecendo novas opções de entretenimento.

A praça de alimentação terá marcas conhecidas, como Bob’s, Patroni, Cacau Show, Oxente Hamburgueria e Carambola. Além disso, o mix de lojas inclui setores de moda, saúde e bem-estar, com estabelecimentos como Óticas Carol, GrandVision, Constance, Rede Bem Drogarias e Amazonlândia, além de clínicas médicas e odontológicas, academia, petshop, lavanderia, gráfica, autoescola e salões de beleza.

O shopping deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos, reforçando o comércio e os serviços na região que conecta Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, consolidando o Litoral Norte como um polo econômico em crescimento.

O projeto também contempla investimentos em mobilidade urbana, como novas sinalizações, adequações no tráfego e implantação de pontos de ônibus, beneficiando motoristas, pedestres e usuários do transporte público da Estrada do Coco.

Serviço:

Inauguração do Shopping Busca Vida

📍 Estrada do Coco (BA-099, Km 10) – Abrantes, Camaçari

📅 10 de outubro de 2025