Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:35
O Litoral Norte da Bahia ganhará, no próximo dia 10 de outubro, um novo complexo comercial em Abrantes, Camaçari. Localizado no Km 10 da Estrada do Coco (BA-099), o Shopping Busca Vida contará com três pavimentos e mais de 80 operações, entre lojas, quiosques, serviços públicos, clínicas, restaurantes e opções de lazer.
O empreendimento também prevê infraestrutura completa para os visitantes, incluindo estacionamento coberto para 900 veículos, rampas, elevadores e áreas adaptadas de embarque e desembarque, garantindo acessibilidade e mobilidade.
Entre os destaques do shopping estão lojas âncoras e serviços estratégicos: o Total Supermercados inaugura sua primeira unidade em Camaçari; o SAC Bahia levará serviços estaduais para a região; a Caixa Econômica Federal terá uma agência no local; e o Cinelaser chega à Bahia com salas equipadas com tecnologia de última geração, oferecendo novas opções de entretenimento.
Shopping Busca Vida
A praça de alimentação terá marcas conhecidas, como Bob’s, Patroni, Cacau Show, Oxente Hamburgueria e Carambola. Além disso, o mix de lojas inclui setores de moda, saúde e bem-estar, com estabelecimentos como Óticas Carol, GrandVision, Constance, Rede Bem Drogarias e Amazonlândia, além de clínicas médicas e odontológicas, academia, petshop, lavanderia, gráfica, autoescola e salões de beleza.
O shopping deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos, reforçando o comércio e os serviços na região que conecta Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, consolidando o Litoral Norte como um polo econômico em crescimento.
O projeto também contempla investimentos em mobilidade urbana, como novas sinalizações, adequações no tráfego e implantação de pontos de ônibus, beneficiando motoristas, pedestres e usuários do transporte público da Estrada do Coco.
Serviço:
Inauguração do Shopping Busca Vida
📍 Estrada do Coco (BA-099, Km 10) – Abrantes, Camaçari
📅 10 de outubro de 2025
🕘 Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h; domingos e feriados, das 13h às 21h (lojas e quiosques) / segunda a sábado das 11h às 21h e domingo das 12h às 22h (praça de alimentação)