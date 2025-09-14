Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18:10
Uma mulher e um homem foram mortos a tiros na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Mãe e filho estavam em casa quando foram alvos dos disparos na Malícia, região de Vila de Abrantes, na orla do município. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com informações da 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes, Davi Pereira da Silva e Zulmira dos Santos Pereira foram mortos na noite da última sexta-feira (12).
Conforme apurado pela TV Bahia, as vítimas foram atingidas por disparos de dois homens armados, que invadiram a casa de Zulmira. O filho estava na residência pois havia ido visitar a mãe.
De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), os dois morreram foram encontrados já sem vida no local. Policiais da 59ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram até a casa e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Perícia Técnica (DPT).
As investigações seguem em andamento para esclarecer motivação, circunstâncias e autoria do crime.