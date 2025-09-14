Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Camaçari

Investigações estão em andamento para esclarecer motivação, circunstâncias e autoria do crime

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18:10

Zulmira dos Santos Pereira e Davi Pereira da Silva foram mortos a tiros
Zulmira dos Santos Pereira e Davi Pereira da Silva foram mortos a tiros Crédito: Reprodução

Uma mulher e um homem foram mortos a tiros na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Mãe e filho estavam em casa quando foram alvos dos disparos na Malícia, região de Vila de Abrantes, na orla do município. O caso é investigado pela Polícia Civil. 

De acordo com informações da 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes, Davi Pereira da Silva e Zulmira dos Santos Pereira foram mortos na noite da última sexta-feira (12).

Conforme apurado pela TV Bahia, as vítimas foram atingidas por disparos de dois homens armados, que invadiram a casa de Zulmira. O filho estava na residência pois havia ido visitar a mãe. 

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), os dois morreram foram encontrados já sem vida no local. Policiais da 59ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram até a casa e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Perícia Técnica (DPT). 

As investigações seguem em andamento para esclarecer motivação, circunstâncias e autoria do crime.​

Mais recentes

Imagem - 22ª Parada LGBT da Bahia reúne centenas de foliões na Barra com direito à trio de Léo Kret

22ª Parada LGBT da Bahia reúne centenas de foliões na Barra com direito à trio de Léo Kret
Imagem - Jogador do sul da Bahia é preso após agredir companheira com socos

Jogador do sul da Bahia é preso após agredir companheira com socos
Imagem - PM interrompe e apreende paredões em Sete de Abril e São Rafael

PM interrompe e apreende paredões em Sete de Abril e São Rafael

MAIS LIDAS

Imagem - 22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação
01

22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação

Imagem - De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes
02

De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
03

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes
04

Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes