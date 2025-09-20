Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Com eles foram apreendidos artefatos explosivos, facas, arma de choque, soqueiras e até munição

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 19:58

Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras
Torcedores foram detidos no bairro do Lobato Crédito: Divulgação

Mais de 40 torcedores da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), do Vitória, foram presos, neste sábado (20), após arremessarem pedras e bombas caseiras contra pedestres na Avenida Afrânio Peixoto, no Lobato, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o grupo foi encontrado em um transporte coletivo, após denúncias. Quando o ônibus foi localizado, os membros da torcida organizada foram detidos com uma arma de choque, oito garrafas de vidro, artefato explosivo de fabricação artesanal, cinco facas, seis soqueiras, aparelhos celulares, uma tesoura, uma caixa de lâmina de inox, quadro balaclavas, tinta spray, um pacote de seda e munição calibre .45. Todo o material foi apreendido.

Veja parte do material apreendido com os torcedores

Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação
1 de 2
Torcedores do Vitória são presos após ataque com explosivos e pedras por Divulgação

Os torcedores foram levados para a Central de Flagrantes. Até o momento, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis não se manifestou.

Leia mais

Imagem - Torcida organizada do Vitória se reúne com diretoria e exige afastamento de atacante

Torcida organizada do Vitória se reúne com diretoria e exige afastamento de atacante

Imagem - Mais de 20 pessoas vão parar em delegacia após briga de torcida organizada em Salvador

Mais de 20 pessoas vão parar em delegacia após briga de torcida organizada em Salvador

Imagem - Membros de torcida organizada são presos com drone e duas mil porções de maconha em Salvador

Membros de torcida organizada são presos com drone e duas mil porções de maconha em Salvador

Mais recentes

Imagem - Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador
Imagem - Homem é morto a tiros por motoqueiro em serralheria na Bahia

Homem é morto a tiros por motoqueiro em serralheria na Bahia
Imagem - Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
01

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'
02

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
03

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo