VIOLÊNCIA

Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Com eles foram apreendidos artefatos explosivos, facas, arma de choque, soqueiras e até munição

Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 19:58

Torcedores foram detidos no bairro do Lobato Crédito: Divulgação

Mais de 40 torcedores da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), do Vitória, foram presos, neste sábado (20), após arremessarem pedras e bombas caseiras contra pedestres na Avenida Afrânio Peixoto, no Lobato, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o grupo foi encontrado em um transporte coletivo, após denúncias. Quando o ônibus foi localizado, os membros da torcida organizada foram detidos com uma arma de choque, oito garrafas de vidro, artefato explosivo de fabricação artesanal, cinco facas, seis soqueiras, aparelhos celulares, uma tesoura, uma caixa de lâmina de inox, quadro balaclavas, tinta spray, um pacote de seda e munição calibre .45. Todo o material foi apreendido.

Veja parte do material apreendido com os torcedores 1 de 2