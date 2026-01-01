Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem suspeito de tentar matar familiar com golpes de facão é preso

Investigações indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças pessoais envolvendo questões familiares

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:42

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (31), na localidade de Barro Branco, no entorno de Jacobina, no norte do estado. A polícia possuía um mandado de prisão preventiva contra o homem, investigado por tentativa de homicídio ocorrida no bairro da Catuaba, no mesmo município.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Jacobina, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático (GATTI /Piemonte). O mandado judicial é resultado do aprofundamento das diligências que apuram um ataque violento contra um homem de 45 anos, ocorrido no dia 16 de dezembro deste ano.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

De acordo com as investigações, o suspeito invadiu a residência da vítima e desferiu diversos golpes de facão, causando lesões graves, entre elas fratura em uma das mãos, compatível com lesão de defesa, e fratura exposta em um dos braços. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde e sobreviveu aos ferimentos.

As investigações indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças pessoais envolvendo questões familiares. Após o ataque, o suspeito fugiu do local, mas foi identificado ao longo das apurações. O homem realizou os exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Mais recentes

Imagem - Queda de granizo: Inmet emite alerta laranja de tempestades para mais de 40 cidades da Bahia

Queda de granizo: Inmet emite alerta laranja de tempestades para mais de 40 cidades da Bahia
Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta sexta (2)

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta sexta (2)
Imagem - Espetinho a R$ 95 e hambúrguer a R$ 110: alto preço em Trancoso vira alvo de críticas

Espetinho a R$ 95 e hambúrguer a R$ 110: alto preço em Trancoso vira alvo de críticas

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)