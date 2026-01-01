JACOBINA

Homem suspeito de tentar matar familiar com golpes de facão é preso

Investigações indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças pessoais envolvendo questões familiares

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:42

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (31), na localidade de Barro Branco, no entorno de Jacobina, no norte do estado. A polícia possuía um mandado de prisão preventiva contra o homem, investigado por tentativa de homicídio ocorrida no bairro da Catuaba, no mesmo município.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Jacobina, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático (GATTI /Piemonte). O mandado judicial é resultado do aprofundamento das diligências que apuram um ataque violento contra um homem de 45 anos, ocorrido no dia 16 de dezembro deste ano.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP 1 de 52

De acordo com as investigações, o suspeito invadiu a residência da vítima e desferiu diversos golpes de facão, causando lesões graves, entre elas fratura em uma das mãos, compatível com lesão de defesa, e fratura exposta em um dos braços. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde e sobreviveu aos ferimentos.