CRIME

Membros de torcida organizada são presos com drone e duas mil porções de maconha em Salvador

Apreensão foi registrada na rua principal de Pernambués

Membros de torcida organizada foram presos pelo crime de tráfico de drogas após serem encontrados com um drone, 2.160 porções de maconha, além de 1kg da droga e cinco balanças de precisão em Salvador. A prisão foi registrada na Rua Thomaz Gonzaga, via principal do bairro de Pernambués, na tarde de domingo (6). >