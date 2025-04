CRIME

Homem é morto a tiros na Avenida Suburbana

Caso foi registrado na região do bairro do Lobato

Ainda segundo a PM, agentes da 14ª Companhia Independente (CIPM) constataram a morte e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que expediu as guias de perícia e remoção do corpo de Felipe. Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou que já acompanha o caso. >

O homicídio ficará a cargo da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação da morte. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou as primeiras ações na cena do crime. Oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer o caso. >