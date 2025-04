VIOLÊNCIA

Clima de insegurança deixa mais de três mil alunos sem aula em Salvador

Vila Verde, Mussurunga e Rio Sena foram as regiões afetadas



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2025 às 16:27

Imagem ilustrativa: Capsula de bala Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Chega a 3.353 o número de estudantes fora das salas de aula em decorrência da violência em Salvador. A informação foi divulgada pela Secretaria da Educação de Salvador (Smed) nesta sexta-feira (4), que justificou a suspensão das atividades escolares pela "sensação de insegurança". As localidades afetadas foram Vila Verde, Mussurunga e Rio Sena. >

Nas escolas localizadas na região e entorno do Rio Sena, são 2.258 estudantes sem aulas. O transporte público para o bairro chegou a ser suspenso, mas foi reestabelecido por volta das 15h30 desta sexta. Na tarde desta quinta-feira (30), cinco suspeitos morreram durante um tiroteio entre policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e integrantes da facção Comando Vermelho (CV), na localidade conhecida como Campo do Bambu. O grupo armado era liderado por um traficante Adailson França Barros, conhecido por policiais e moradores pelo vulgo de 'Sonic'. O criminoso coordenava ações na área, bem como a segurança do CV.>

Já em Mussurunga e Vila Verde, as escolas municipais estão com as atividades suspensas, afetando 1.095 alunos do turno vespertino. Em nota, a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo na localidade com equipes da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) "com objetivo de prevenir o cometimento de delitos na região". Os ônibus também pararam de circular na região e não retornaram a normalidade. Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), o transporte funciona somente até a entrada do bairro, na Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto).>