AÇÃO POLICIAL

Rio Sena: cinco suspeitos morrem em tiroteio com a PM no Campo do Bambu

Suspeitos trocaram tiros com o Bope antes de morrer

Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2025 às 07:52

Suspeitos foram baleados e material foi apreendido Crédito: Reprodução

Cinco suspeitos morreram durante um tiroteio no bairro do Rio Sena, em Salvador, na tarde de quinta-feira (3). O caso foi registrado durante uma ação do do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em uma localidade conhecida como Campo do Bambu, onde homens armados foram localizados. >

Os mortos, que teriam vinculação com a facção do Comando Vermelho (CV), atiraram ao perceber a chegada de policiais no local. No entanto, quando o revide foi realizado pelos agentes, cinco dos suspeitos acabaram feridos. Os homens chegaram a ser socorridos, mas acabaram não resistindo. >

Logo após a ação, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) divulgou o material apreendido. Com os suspeitos, foram localizados cinco pistolas, carregadores, um colete balístico, um cinto com coldre e porta-carregadores para pistola, roupas camufladas, dinheiro em espécie, uma faca e porções de maconha e crack.>

Pistolas, coletes balísticos e roupas camufladas foram apreendidas Crédito: Reprodução