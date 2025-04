CRIME

Raposa do BDM: suspeita é presa durante ataque contra o CV no Subúrbio de Salvador

Traficante foi localizada no retorno de um ataque contra facção rival

Wendel de Novais

Publicado em 3 de abril de 2025 às 13:42

Raposa do BDM foi presa na Rua do Queijo, em Periperi Crédito: Reprodução

Uma suspeita de liderar ataques do Bonde do Maluco (BDM) no Subúrbio Ferroviário de Salvador foi presa na madrugada desta quinta-feira (3). Keila Luzia, que é conhecida na facção pelo vulgo de Raposa, foi localizada na Rua do Queijo, em Periperi, enquanto voltava de um ataque armado feito em Mirantes de Periperi, bairro que foi tomado pela facção do Comando Vermelho (CV) em uma semana de ataques no ano passado.>

De acordo com um policial consultado pela reportagem, Raposa é figura chave em tiroteios provocados pelo BDM nas imediações de Periperi. “Como muitos que acabam sendo presos ou até mortos em ações de combate da PM, ela é uma puxadora de bonde, quem lidera os homens armados durante ataques a determinadas localidades que estejam sob o poder de facções rivais”, relata o policial, sem se identificar. >

A fonte salienta que Raposa usava trajes semelhantes aos que lembram as roupas usadas pelo Exército, ressaltando sua função de combate. “Ela usa essa roupa aí como se fosse um soldado, mas é uma criminosa que se sente parte do ‘exército do crime’ e que, agora, acaba presa e não vai causar terror, pelo menos por enquanto, para mais ninguém”, completa. >

A Polícia Militar da Bahia divulgou uma nota sobre a prisão da mulher. Com ela, diz a PM, foram apreendidos 34 porções de maconha, 104 de crack, 46 de cocaína, munições de calibre 38, uma blusa e um chapéu camuflados. Ela foi conduzida para a 5ª Delegacia (Periperi). >

Drogas foram apreendidas com a suspeita Crédito: Reprodução

No ano passado, o bairro de Mirantes de Periperi viveu uma rotina de tiroteios por uma semana quando homens do CV atacaram integrantes da facção do BDM. Na época, todas as noites foram marcadas por rajadas de tiros e até explosões de granadas. Criminosos se enfrentavam em vias do bairro, principalmente na Rua Daniel Além, e fugiam para áreas de vegetação com a chegada da polícia. >