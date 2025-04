CRIME

Separações e caos: grupo é alvo de operação por difamar moradores em 'jornal' sobre cidade baiana

Suspeitos espalhavam boatos sobre políticos, comerciantes e moradores

Wendel de Novais

Publicado em 3 de abril de 2025 às 09:56

Polícia Civil apreendeu aparelhos de investigados Crédito: Polícia Civil

Quatro baianos que moram em Brasília viraram alvos de mandados de busca e apreensão em operação contra um grupo criminoso responsável por difamar mais de 30 pessoas, incluindo políticos e comerciantes, da cidade de Barra, no oeste da Bahia. Apesar de não morar na cidade, os suspeitos são naturais do município e criaram um perfil nas redes onde publicavam um ‘jornal’ com boatos sobre os conterrâneos. >

A operação, que foi deflagrada na quarta-feira (2), foi uma resposta às denúncias feitas contra a página na delegacia da cidade. “Esse jornal, que eles publicavam sempre na madrugada, por volta das 3h, saía uma vez por semana e era uma confusão. Causou separações e caos, acusou muitas pessoas de forma leviana. Mais de 30 moradores fizeram boletim de ocorrência desesperados por uma resposta”, conta o delegado Jenivaldo Rodrigues, que é responsável por coordenar a operação. >

Policiais cumpriram mandados contra suspeitos em Brasília Crédito: Polícia Civil

De acordo com a investigação, as publicações ocorreram entre setembro e outubro de 2024, justamente no ápice das eleições municipais. “Boa parte das publicações tinham um dos candidatos à prefeitura, que acabou conseguindo se eleger mesmo assim, como alvo. Foram diversas acusações sem fundo de verdade que a gente recebeu aqui. Inclusive, contra comerciantes. Acusaram até um senhor de 51 anos de estupro e ele chegou aqui desesperado por conta disso”, detalha Jenivaldo. >