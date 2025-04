BARRO DURO

Morte de líder do BDM em confronto causa toque de recolher e suspensão de ônibus

Traficante conhecido como Boca de Prata foi morto em confronto com a PM

A morte de um homem identificado como Idivaldo Souza Santos, que é apontado como a liderança da facção do Bonde do Maluco (BDM) no Barro Duro, em Lauro de Freitas, causa temor na localidade. O suspeito foi morto em confronto com agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na Estrada do Derba, a BA-099, na madrugada de terça-feira (1º). No entanto, um outro integrante do BDM, que é conhecido como Galo, determinou toque de recolher na localidade e ameaçou uma retaliação. >