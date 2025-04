CRIME

Mulher com bebê no colo é baleada e morre em tiroteio envolvendo o CV

Camila Viana Fernandes foi atingida por bala perdida na rua

O caso foi registrado na terça-feira (1º) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O tiroteio foi causado por uma disputa armada entre traficantes da facção do Comando Vermelho (CV) e a milícia que atua na região de São Gonçalo. >

Além de camila, que era moradora da região e não tinha relação com o crime, mais três homens acabaram morrendo no confronto. Com a queda de Camila, a criança de quatro meses precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas recebeu alta. >